Рада змінила закон про столицю

245 депутатів проголосували за зміни до закону "Про столицю – місто-герой Київ", через які місцеві вибори у Києві, призначені на 31 жовтня, можуть не відбутися.

Image caption Завдяки рішенню парламенту, кияни впродовж невизначеного часу будуть позбавлені можливості вирішувати долю міста, жити у якому стає дедалі некомфортніше

Згідно зі змінами до закону Про столицю, Київрада отримала право створювати чи не створювати районні ради у Києві.

Крім того, згідно із цими змінами, виконавчим органом Київської міської ради є Київська міська державна адміністрація, а її голова призначається президентом України.

Закон також передбачає, що і голів районних рад у Києві також може призначати президент.

Напередодні початку нової сесії парламенту голова Верховної Ради Володимир Литвин заявляв, що найближчим часом депутати не ухвалюватимуть рішення щодо ліквідації районних рад у Києві.

Наприкінці серпня Київська міська рада звернулася до Верховної Ради України з приводу внесення змін до закону Про столицю, і, зокрема, просила парламентарів розтлумачити, чи можуть столичні депутати створювати чи ліквідовувати райони у столиці.

Тому зверненню намагалися перешкодити депутати від опозиційної фракції БЮТ у Київській міськраді, які вважають, що перерозподіл певних столичних районів дозволить не проводити місцеві вибори у Києві, мешканці якого послідовно відмовляються підтримувати представників регіоналів на виборах всіх рівнів – від президентських до місцевих.

Я сам не є великим прихильником існування районних адміністрацій, але для мене цей, начебто, прогресивний крок виглядає цілком політичним, в першу чергу, через те, що через це у Києві не відбудеться жодних виборів 31 жовтня, якщо вибори до райрад будуть скасовані Олександр Черненко, голова Комітету виборців України

Відтак, керівництво столицею і надалі може здійснюватися у нинішньому режимі, коли за відсутності мера Києва Леоніда Черновецького, який перебуває у тривалій відпустці, виконувачем обов’язків голови Київської міської державної адміністрації є екс-міністр комунального господарства, екс-депутат від Партії регіонів Олександр Попов.

Водночас зміни до закону Про столицю внесли на розгляд парламенту саме депутати від БЮТ – Валерій Писаренко та Володимир Пилипенко. Утім, як нагадують оглядачі, ці депутати входять до складу так званої “групи Андрія Портнова”, який свого часу очолював юридичний департамент БЮТ, але після президентських виборів перейшов на роботу в адміністрацію президента Януковича.

Зміни до закону Про столицю були ухвалені лише за кілька днів до офіційного початку місцевих виборів в Україні. Це означає, що в разі, як проголосовані депутатами зміни будуть підписані президентом, то Київ не братиме участі у цих виборах - каже голова Комітету виборців Олександр Черненко.

І хоча саме питання доцільності існування районних рад є дискусійним, їх ліквідація саме зараз та поспіх, із яким діє партія влади, має політичне підґрунтя - каже експерт:

"Я сам не є великим прихильником існування районних адміністрацій, але для мене цей, начебто, прогресивний крок виглядає цілком політичним, у першу чергу через те, що через це у Києві не відбудеться жодних виборів 31 жовтня, якщо вибори до райрад будуть скасовані. Ми не побачимо реальної оцінки електоральних симпатій киян. Фактично, ми кілька років не будемо знати, чи підтримують кияни діючу владу і партії, які її представляють."

Олександр Черненко також висловив переконання, що до офіційного початку місцевих виборів - 11 вересня - ухвалені парламентарями зміни підписше президент, а Київрада проголосує за скасування кількох столичних районів.

Крім того, за словами експерта, нинішня ситуація у Києві, коли "де-факто" столицею керує призначений президентом застник голови державної адміністрації, а обраний голова міста, мер Леонід Черновецький має лише номінальну владу, завдяки змінам до закону Про столицю буде закріплено "де-юре."