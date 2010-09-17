Президентський автопробіг Янукович-Медвєдєв

Віктор Янукович та Дмітрій Медвєдєв у п'ятницю візьмуть участь в автопробігу Санкт-Петербург-Київ. На чолі колони вони планують дістатися українського міста Глухова у Сумській області, де запланована нарада з прикордонного співробітництва.

Image caption Можливо, саме на такій "Волинянці" їхатиме Янукович

Російський президент буде за кермом свого ретро-автомобіля ГАЗ-М20В, більше відомого під назвою "Побєда". А український - на ЛуАз969М, який в народі часто називають "Волинянка". Це невеликий позашляховик, який раніше випускався на Луцькому автомобільному заводі.

"Побєда" проти "Волинянки"

Зустріччю на російсько-українському кордоні 17 вересня президенти відзначать сторіччя з першого автопробігу Санкт-Петербург-Одеса, який організував ще імператор Росії Микола Другий. Звісно, за цей час змінилися авта, хоча не надто змінилися автошляхи, особливо провінційні дороги.

Якщо згадати кінокласику, то у фільмі "Золоте теля" автопробіг закінчився тим, що машина "Антилопа гну" зламалася.

Дмітрій Медвєдєв і Віктор Янукович обрали ретро-автомобілі національного виробництва.

Російський президент вже раніше показував свою білу відреставровану "Побєду" і навіть покатав на ній Віктора Януковича минулого Великодня.

Російське керівництво вважає, що є певна пауза у відносинах між двома країнами, і що українське керівництво не демонструє достатньої ініціативності і активності у подальшому зближенні із Росією. За цими жестами і автопробігами, спортивно-культурною символікою можна сховатися від російських домагань. Краще автопробіг, ніж знову починати дуже важкі реальні переговори. Вадим Карасьов - політолог.

В одному з інтерв’ю український президент зізнавався, що залишився у душі автогонщиком. Відомо, що у молодості він займався цим видом спорту і за радянських часів навіть брав участь у раллі у Монте-Карло.

Ще за радянських часів, нагадує політолог Вадим Карасьов, "Януковича випускали за кордон на спортивні перегони, незважаючи на неоднозначне минуле".

Хто це вигадав?

Ідея організувати спільний автопробіг, до якого на одному з етапів долучаться президенти двох країн, належить Дмітрію Медвєдєву.

За класифікацією Російської автомобільної федерації, це буде ралі третьої категорії, мета якого точність проходження маршруту.

Швидкість у цьому випадку грає другорядну роль.

За шість днів автомобілі, які братимуть участь у пробігу від самого початку і до фінішу, проїдуть через Твєрь, Калугу, Брянськ, де їх зустрічатимуть із концертами.

Український гурт "Воплі Відоплясова" долучився до музикантів, які вітатимуть учасників автопробігу. Лідер гурту Олег Скрипка розповів Бі-Бі-Сі , що сам цікавиться ретро-автомобілями і вважає ідею автопробігу абсолютно позитивною.

Image caption На своїй "Побєді" Медвєдєв катав Януковича на Великдень

"Тут нам випала така можливість проїхатися російською "глубінкою", і от ми граємо у трьох містах, в яких ми ніколи не грали, - Твєрь, Калуга і Брянськ. Тут багато наших фанатів... Дуже багато людей збирається. Цікаво й те, що об’єднана українсько-російська команда. Я вважаю, що це класно, коли людей згуртовують позаполітичні речі, такі, як спорт і музика".

Першим був Путін

Останнім часом російські лідери уподобали ідею автопробігів. Нещодавно прем’єр-міністр Владімір Путін влаштував автопробіг на Далекому Сході, промотуючи авто "Лада-Каліна".

Тоді журналісти зауважили, що всі машини, які супроводжували Путіна, були дорогими автомобілями іноземного виробництва. А зрозуміти, на якій саме "Ладі" їхав російський прем’єр, було важко – журналісти нарахували у колонні три жовті "Лади-Каліни".

Кажуть, що ця пересторога була не зайвою: авто, на якому їхав Путін, зламалося.

Чи будуть запасні авта у російського чи українського лідерів у спільному їхньому автопробігу, наразі невідомо.

Метою зустрічі Януковича з Медвєдєвим називають вже не промотування автомобілів, а святкування ювілею з дня першого автопробігу, переможець якого отримав приз від імператора Миколи Другого.

Авторалі як виборчий інструмент

Із питанням, навіщо українському президентові вшановувати ювілей події, яка 100 років тому відбувалася за безпосередньої участі російського імператора, Бі-Бі-Сі звернулася до політолога Олександра Литвиненка, який знається на україно-російських відносинах.

Image caption Спочатку була "Лада-Каліна" Путіна

"Зараз в Росії наближається президентська виборча кампанія, і я би розцінював кроки керівників Росії саме з цієї точки зору. І відповідно, ми бачимо, що не лише Росія є чинником в українських виборчих кампаніях і взагалі у політичному житті, але й Україна і український президент можуть виступати як чинник в російській виборчій кампанії".

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов бачить у таких заходах інтереси й української влади.

Політолог вважає, що ці ралі й шоу – це більшою мірою жести, символіка і піар, які допомагають українській владі "втопити" намагання Росії отримати від України якісь реальні поступки.

"Російське керівництво вважає, що є певна пауза у відносинах між двома країнами, і що українське керівництво не демонструє достатньої ініціативності і активності у подальшому зближенні із Росією. За цими жестами і автопробігами, спортивно-культурною символікою можна сховатися від російських домагань. Краще автопробіг, ніж знову починати дуже важкі реальні переговори", - каже український експерт.