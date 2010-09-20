Янукович - ПАРЄ: звинувачення про свободу слова - штучні

Президент Янукович під час зустрічі з президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлутом Чавушоглу заявив, що українська влада не порушує прав громадян на свободу слова і назвав звинувачення опозиції "штучними".

Image caption Президент ПАРЄ Мевлут Чавушоглу

"Дуже болюче питання щодо забезпечення свободи слова. Опозиція з цього питання піднімає прапор, шукає недоліки. Безумовно, вони є, але здебільшого штучні. Я впевнений, що влада не ставить завдання перешкоджати свободі слова", - сказав президент Янукович.

Серед заходів щодо убезпечення свободи слова в Україні пан Янукович назвав створення громадського мовлення, про що говорив і попередній президент Ющенко.

Дуже болюче питання щодо забезпечення свободи слова. Опозиція з цього питання піднімає прапор, шукає недоліки. Безумовно, вони є, але здебільшого штучні. Я впевнений, що влада не ставить завдання перешкоджати свободі слова. В. Янукович

Пан Янукович назвав забезпечення незалежності засобів інформації однією із цілей розвитку демократичного суспільства.

Президент переконував президента ПАРЄ, що в Україні створена система контролю за розслідуваннями порушення прав засобів інформації.

Думка опозиції "важлива"

Президент ПАРЄ також зустрівся з лідером опозиційного БЮТ Юлією Тимошенко.

Пан Чавушоглу, якого цитує прес-служба БЮТ, повідомив, що наступного тижня до України прибудуть співдоповідачі Моніторингового комітету ПАРЄ, які мають підготувати звіт до сесії ПАРЄ у жовтні.

Навіть протягом останніх тижнів ми маємо нові факти, які свідчать про значний регрес демократії в Україні. Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко під час зустрічі повторила своє твердження, що Україна, на її думку, "просувається напрямком авторитаризму" і заявила про запровадження цензури та переслідування політичних опонентів.

"Навіть протягом останніх тижнів ми маємо нові факти, які свідчать про значний регрес демократії в Україні. Це скандальне завершення справи Гонгадзе, позбавлення двох каналів частот та створення умов, в яких неможливо провести чесні вибори", - сказала Юлія Тимошенко.

Пан Чавушоглу сказав, що думка української опозиції є важливою для ПАРЄ.

Президент ПАРЄ здійснює офіційний візит до України 20-22 вересня.

Раніше ЄС та міжнародна організація "Репортери без кордонів" висловили занепокоєння розслідуванням зникнення журналіста Василя Климентьєва.

"Ми слідкуватимемо за тим, як просувається це розслідування", - йдеться у заяві ЄС.

ЄС висловив стурбованість повідомленнями про випадки насильства та переслідування працівників ЗМІ в Україні.

Євросоюз висловив сподівання на поступ у незавершених розслідуваннях кримінальних справ, зокрема, пов'язаних з вбивством Георгія Гонгадзе.