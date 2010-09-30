Гіперактивність - проблема ''генетична''

Британські науковці виявили перші прямі докази того, що синдром гіперактивності (англійською ADHD) у дітей може бути наслідком генетичного дефекту.

Близько 5% дітей у світі потерпають від браку уваги при синдромі гіперактивності, що спричиняє агресивну поведінку, імпульсивність і призводить до непосидючості.

Раніше синдром гіперактивності пов’язували з поганим вихованням і вживанням продуктів з великим вмістом цукру.

Дані дослідження, оприлюднені в медичному журналі “Ланцет”, свідчать, що діти з діагнозом синдром гіперактивності, мають набагато більшу ймовірність того, що у них бракує частин ДНК або вони повторюються.

Науковці з Університету Кардіффа називають це свідченням того, що синдром гіперактивності може бути радше проблемою, пов’язаною з мозком, як аутизм.

Науковці проаналізували ДНК 366 дітей з діагнозом синдром гіперактивності і порівняли їх з ДНК понад тисячі людей, які такої проблеми не мали.

Дослідники з’ясували, що 15% осіб з синдромом гіперактивності мали значні варіації в ДНК на відміну від 7% в іншій групі.

Професор Аніта Тапар каже, що вони з’ясували, що у дітей з синдромом гіперактивності бракувало частини ДНК або вона повторювалася.

Науковці підкреслюють, що вони не виявили окремого гена, який би спричиняв синдром гіперактивності, і що на цьому етапі рано говорити про випробування.

Але критики зауважують, що лише 57 з 366 дітей з синдромом мали генетичні варіації, які могли б спричинити синдром, і зауважують, що у більшості випадків причинами можуть бути й інші фактори.