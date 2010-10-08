Чому "чоловіки пітніють, а жінки сяють"

Image caption Чоловіки пітніють ефективніше, зате жінки елегантніше...

Японські науковці цілковито погодилися зі старовинною приказкою "чоловіки пітніють, а жінки сяють". І довели, що чоловіки набагато більше пітніють.

Екпериментальні фізіологи дійшли висновку, що найменше пітніють жінки, які не звикли до фізичних управ.

Це означає, що жінки страждають від спеки більше, позаяк саме через піт тіло здійснює терморегуляцію.

Учені встановили, що у жіночому організмі є менше рідини, а отже він не може собі дозволити втрачати так багато рідини, як організм чоловічий.

Жінки загалом мають у своєму організмі менше рідини, ніж чоловіки, а тому вони швидше зневоджуються. Отже менше потовиділення може бути адаптацією жіночого організму до спекотних умов заради виживання. У свою чергу більше потовиділення у чоловіків може бути природньою стратегією заради більш ефективної праці," - сказав учений. Йошімітсу Іноу з Міжнародного Осакського університету

Науковці спостерігали за 37 людьми на веломашинах, які час від часу прискорюючися, крутили педалі впродвож години в умовах контрольованої температури та вологості.

Піддослідних розділили на чотири групи: треновані і нетреновані чоловіки, треновані і нетреновані жінки. Періоди більшого і тривалішого навантаження давалися чоловікам. Різниця у тому, як ці групи пітніли, була більш очевидною саме зі збільшенням навантаження.

Загалом інтенсивність потовиділення залежить від того, скільки поту виділяє кожна потова залоза.

Зв'язок із тестостероном

Жінкам потрібно було створити спекотніші умови або дати більше навантаження, аби вони спітніли так само, як їхні конкуренти-чоловіки. Це було особливо помітно поміж нетренованих жінок.

Саме процес потовиділення допомагає організмові витримувати триваліші фізичні навантаження.

Попередні експерименти вже показували, що чоловіки пітніють більше, ніж жінки, частково через те, що виділенню поту допомагає тестостерон.

Йошімітсу Іноу, який очолював останнє дослідження в лабораторії Міжнародного Осакського університету, сказав:

"Як з'ясувалося, жінки перебувають у гіршому становищі, коли їм потрібно багато пітніти під час фізичних навантажень, особливо в умовах високих температур".

Image caption Чоловікам пітніти допомагає тестостерон

Пан Іноу пояснив, чому на його думку саме стать визначає процес потовиділення.

"Жінки загалом мають у своєму організмі менше рідини, ніж чоловіки, а тому вони швидше зневоджуються. Отже менше потовиділення може бути адаптацією жіночого організму до спекотних умов заради виживання. У свою чергу більше потовиділення у чоловіків може бути природньою стратегією заради більш ефективної праці", - сказав учений.

Результати дослідження можуть допомогти пролити світло на те, чому чоловіки і жінки по-різному справляються з екстремальними температурами.

Учені також дійшли висновку, що регулярні фізичні навантаження перед настанням спеки допоможуть і чоловікам, і жінкам акліматизуватися в екстремальних умовах.

Професор Тім Кейбл, який очолює кафедру спортивних досліджень у Ліверпульському університеті, вважає, що пітніти - це добре.

"Процес охолодження тіла відбувається набагато швидше, коли ми пітніємо. Жінки можуть дозволити собі втратити менше води, ніж чоловіки, через те, що в них є менше запасів рідини".

"Ми не виключаємо, що жіночий організм охолоджується завдяки іншим механізмам. Жінки можуть втратити більше тепла крізь шкіру через менші розміри і площу шкіряного покриву. Це відбувається так само, як у маленьких тварин, які втрачають більше тепла, ніж великі тварини", - пояснив професор Тім Кейбл.