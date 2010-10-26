Image caption Митрополит Міхаіл зустрічав Філарета хлібом і вином

Патріарх УПЦ КП Філарет підтримав Чорногорську автокефалію, яка подібно українській церкві змагається за міжнародне визнання.

Патріарх Української Православної Церкви Філарет провів три дні у Чорногорії, де перебував на запрошення Митрополита невизнаної Чорногорської Православної Церкви Міхаіла.

Голови Української та Чорногорської Православних Церков у підсумку заявили, що будуть між собою співпрацювати і не будуть звертати увагу на заперечення їхньої автокефальності з боку Московської та Сербської Православних церков, оскільки чорногорська та українська православні церкви мають історичне підґрунтя.

Це перший візит Патріарха Української Православної Церкви Філарета до Чорногорії та Чорногорської Православної Церкви.

Патріарх Філарет у Подгоріці сказав, що сьогодні майже не має православних країн, у яких не існує автокефальної православної церкви і що Чорногорська та Українська Православні Церкви, отримавши незалежність, здобули право на повернення автокефальності.

Нинішня Українська Православна Церква має більше віруючих, 14,5 мільйонів, аніж православні – албанська, царгородська, антиохійська, єрусалимська та чехословацька церкви, які разом мають 12 мільйонів віруючих. Патріарх Філарет

Голова Української Православної Церкви звернув увагу на "абсурдність ситуації", коли третя за чисельністю віруючих, після Московської та Румунської Патріархії, Українська Православна Церква і досі, після майже двадцяти років від здобуття незалежності, не може стати автокефальною.

Філарет: "Нинішня Українська Православна Церква має більше віруючих, 14,5 мільйонів, аніж православні – албанська, царгородська, антиохійська, єрусалимська та чехословацька церкви, які разом мають 12 мільйонів віруючих".

Патріарх Філарет сказав, що Українська та Чорногорська Православні Церкви мають "історичне підґрунтя" і що "віруючі обидвох церков живуть за православними канонами, догмами і правилами і що хочуть бути разом з усіма православними церквами, але цього не хочуть деякі православні церкви", маючи на увазі московську та сербську церкви.

Філарет додав, що спільним між Українською та Чорногорською Православними Церквами є те, що вони не відновлені за допомогою держави, а власними силами розбудовують свої автокефальні церкви.

Хоча у Подгоріці не було заплановано зустрічі голови Української Православної Церкви на державному рівні, Патріарх Філарет зустрівся за головою парламенту Чорногорії Ранком Кривокапічом, правда у неформальній обстановці, за вечерею, яку організувала Чорногорська Православна Церква.

Ось що з того приводу сказав Митрополит Міхаіл:

Міхаіл: "Ми з паном Кривокапічем, головою чорногорського парламенту, обговорили теми, які є спільними між нашими двома церквами та державами. У мене склалося враження, що ми подібно дивимося на чимало питань".

Так само, голови обох невизнаних православних церков згодилися, що мають подібні і проблеми, а власне що не існує бажання визнати чорногорську автокефальність, Сербською Православною Церквою та українську автокефальність, Московською Православною Церквою. Українська та Чорногорська Православні Церкви ці питання також вважають - політичними.

Голова Ради Митрополії Чорногорської Православної Церкви Стево Вучинич, сказав, що голови церков, Філарет та Міхаіл, дійшли згоди, що і надалі будуть співпрацювати:

Українська та Чорногорська Православні Церкви обмінюватиметься інформаціями та публікаціями на інтернет сторінках. А також, під час церковних свят, духовні лідери будуть обмінюватися візитами та разом служити служби Божі. Стево Вучинич

Стево Вучинич: "Українська та Чорногорська Православні Церкви обмінюватиметься інформаціями та публікаціями на інтернет сторінках. А також, під час церковних свят, духовні лідери будуть обмінюватися візитами та разом служити служби Божі".

Чорногорську автокефальну Православну Церкву було засновано 1766, після скасування Печської партріархії у Косово. Після Першої світової війни 1920 року, коли було створено Королівство Югославії, Чорногорську Православну Церкву було залучено до Сербської Православної Церкви. Після Другої світової війни, у Чорногорії існувала окрема Митрополія Сербської Православної Церкви.

Після розпаду комуністичної Югославії, 1993 року у історичній столиці чорногорської церкви, у місті Цетинє, було відновлено Чорногорську Православну Церкву, але на майже підпільному рівні, оскільки її було зареєстровано аж 2000 року, себто після падіння режиму Слободана Мілошевича у Белграді. Нова Конституція Чорногорії, схвалена після здобуття незалежності 2007 року, не торкається питання юрисдикції православних церков, які є найвпливовішими серед віруючих цієї держави.

Митрополита Чорногорської Православної Церкви, Міхаіла, було канонічно висвячено єпископом 1998 року, у Соборному храмі Святої Параскеви у Софії, у Болгарії, а деякі джерела пишуть, що цей обряд мав підтримку Української Православної Церкви.

Аналітики очікують, що з вибором Іринея Патріархом Сербської Православної Церкви цього року, може покращитися ставлення до екуменізму, та можливого повернення Сербської церкви у напрямку Європи.

Сербську православну церкву й досі частково пов’язують з ультра націоналістичною риторикою та організаціями, які виниклі під час воєн на Балканах 90-х років. На просторах Західних Балканів існує сильний зв'язок між релігією та національною приналежністю, а Сербська Православна Церква мала певний вплив на етнічні чистки у Хорватії та Боснії-Герцеговині.

Навіть очолювана попереднім Патріархом Павлом, який був відомий своєю смиренністю, Сербська Православна Церква мала важкі стосунки із церквами-сестрами - македонською та чорногорською православними церквами, які після розпаду колишньої Югославії не отримали власні автокефальні церкви, однак активно цього домагаються.

Сербська преса пише, що найближчим часом очікується прорив стосовно вирішення статусу невизнаної Македонської Православної Церкви, на який Патріарх Іриней може мати великий вплив. У місті Ніш, де Патріарх Іриней був єпископом, було складено Ніську декларацію, якою частково було вирішене питання македонського православ'я.

Під час візиту у Чорногорії Патріарх Філарет нагородив академіка Радослава Ротковича орденом Святого князя Київського Володимира, за підтримку християнства у Чорногорії та дружніх зв’язків з Україною.

"Доля чорногорського православ’я є подібною з українським. Ми маємо проблеми з розбудовою автокефальності, а це є де факто питання самостійності і незалежності".