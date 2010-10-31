У Борисполі став до дії термінал F

31 жовтня запрацював новий термінал F аеропорту "Бориспіль" - більш ніж через місяць після його офіційного відкриття.

Першим рейсом із нового терміналу став рейс авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" до єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх.

Прес-секретар МАУ Євгенія Сацька повідомила, що за першу добу з терміналу F буде відправлено 21 рейс компанії з 2250 пасажирами.

Термінал прийматиме майже половину міжнародних рейсів.

Його пропускна спроможність - близько 1000 людей на годину, а площа становить 20,686 тис. кв. м.

Термінал F було побудовано за рік в рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Споруда нового терміналу створена так, що усіх пасажирів доставлятимуть до літаків лише автобусами.

Планується також, що переміщатися між терміналами В і F можна буде на мікроавтобусі.

Зараз у "Борисполі" будують ще один термінал D.

Влада обіцяє, що після реконструкції "Бориспіль" стане одним із найкращих сучасних аеропортів.

Зараз він займає площу приблизно 1000 га, має дві злетні смуги, на його території розташовані чотири пасажирські термінали і поштово-грузовий комплекс.

Досі пасажири "Борисполя" нарікали на невеликі розміри головного аеропорту країни.

Тут по прильоті часто утворювалися черги на візовий контроль та за багажем.

Критикують також рівень обслуговування: працівників аеропорту не раз підозрювали у тому, що вони крадуть речі із багажу.

Пасажирам "Борисполя" не подобаються також брудні туалети.