У штурмі церкви в Іраку загинули понад 50

Image caption Іракські християни оплакують загиблих

В іракській столиці Багдаді щонайменше 52 людини загинули внаслідок штурму католицької церкви силами безпеки, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Іраку генерал-майор Гуссейн Кемаль.

Церкву спасіння Діви Марії штурмували, щоб звільнити заручників, яких у неділю захопили озброєні зловмисники, що увірвалися до храму під час вечірньої відправи.

Як повідомив Бі-Бі-Сі представник іракського уряду, серед загиблих 25 заручників, священик, семеро солдатів і поліцейських, а також п'ятеро захоплювачів. Хоча загинули десятки людей, влада Іраку каже, що операція була успішна, бо більшість заручників звільнено.

На час служби в багдадській церкві, яка є головним католицьким храмом іракської столиці, перебувало приблизно 100 прихожан.

Image caption Християнський храм на мапі Іраку

Бойовики, згідно з повідомленнями, вимагали звільнити членів Аль-Кайди з іракських в'язниць.

Як кажуть представник місцевого телеканалу "Аль-Багдадія", їм зателефонував чоловік, який назвався членом "Ісламської держави Ірак" - воєнізованого угрупування мусульман-сунітів, до якого зараховують також іракську ланку Аль-Кайди.

Повідомляють також, що захоплювачі церкви не були громадянами Іраку, а арабами з інших країн.

Мешканці багдадської дільниці Карада, у якому було скоєно напад на храм, спочатку почули гучний вибух, після чого здійнялася стрілянина з вогнепальної зброї.

Перед захопленням католицької церкви бойовики здійснили напад на будівлю фондової біржі, що через дорогу від Церкви спасіння Діви Марії.

Як повідомив кореспондент Бі-Бі-Сі в Багдаді Джим Мюїр, виглядає, що саме християнський храм був головним об'єктом для нападу бойовиків.

В Іраку до початку війни проживали приблизно 1,5 млн християн. Але останніми роками в багатьох християнських храмах лунали вибухи, багатьох іракських священників викрадали і вбивали, однак це вперше бойовики захопили таку велику кількість заручників.