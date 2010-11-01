У штурмі церкви в Іраку загинули понад 50
В іракській столиці Багдаді щонайменше 52 людини загинули внаслідок штурму католицької церкви силами безпеки, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Іраку генерал-майор Гуссейн Кемаль.
Церкву спасіння Діви Марії штурмували, щоб звільнити заручників, яких у неділю захопили озброєні зловмисники, що увірвалися до храму під час вечірньої відправи.
Як повідомив Бі-Бі-Сі представник іракського уряду, серед загиблих 25 заручників, священик, семеро солдатів і поліцейських, а також п'ятеро захоплювачів. Хоча загинули десятки людей, влада Іраку каже, що операція була успішна, бо більшість заручників звільнено.
На час служби в багдадській церкві, яка є головним католицьким храмом іракської столиці, перебувало приблизно 100 прихожан.
Бойовики, згідно з повідомленнями, вимагали звільнити членів Аль-Кайди з іракських в'язниць.
Як кажуть представник місцевого телеканалу "Аль-Багдадія", їм зателефонував чоловік, який назвався членом "Ісламської держави Ірак" - воєнізованого угрупування мусульман-сунітів, до якого зараховують також іракську ланку Аль-Кайди.
Повідомляють також, що захоплювачі церкви не були громадянами Іраку, а арабами з інших країн.
Мешканці багдадської дільниці Карада, у якому було скоєно напад на храм, спочатку почули гучний вибух, після чого здійнялася стрілянина з вогнепальної зброї.
Перед захопленням католицької церкви бойовики здійснили напад на будівлю фондової біржі, що через дорогу від Церкви спасіння Діви Марії.
Як повідомив кореспондент Бі-Бі-Сі в Багдаді Джим Мюїр, виглядає, що саме християнський храм був головним об'єктом для нападу бойовиків.
В Іраку до початку війни проживали приблизно 1,5 млн християн. Але останніми роками в багатьох християнських храмах лунали вибухи, багатьох іракських священників викрадали і вбивали, однак це вперше бойовики захопили таку велику кількість заручників.