Іспанці критикують оргазм у партійному ролику

Image caption "Експериментальна" політична реклама

Іспанські політики критикують відео молодіжного крила Соціалістичної партії Каталонії, в якому жінка, що голосує на виборчій дільниці, симулює оргазм.

Відео скритикували як соціалісти, так і опозиційні політики.

Міністр із питань гендерної політики назвав таку політичну рекламу "оманливою".

На відео показано молоду жінку, яка статево збуджується на виборчій дільниці, віддаючи свій голос на регіональних виборах у Каталонії за Соціалістичну партію.

Політичне збудження

Агітаційний ролик, який закликає на регіональних виборах 28 листопада віддавати свій голос за каталонських соціалістів, завершується фразою: "Голосування – це задоволення!"

Лідер консервативної опозиційної Народної партії Каталонії Алісія Санчес-Камачо заявила, що ролик ображає жіночу гідність.

Міністр охорони здоров'я, соціалістка Лейре Пахін закликала представників усіх партій шанувати гідність жінок і бути відповідальними.

Міністр з питань рівності, представниця соціалістів, Бібіана Айдо каже, що відео оманливе, бо якби воно було правдивим, то на виборчих дільницях не було б відбою від бажаючих проголосувати.

Водночас лідер каталонських соціалістів Хосе Монтілья зазначив, що якщо політична реклама заохочує виборців до активного голосування, то вона є дієвою.

Image caption Агітаційна симуляція оргазму

Однак він і сам був здивований, коли дізнався, що авторами суперечливого відео є представники молодіжного крила його ж партії.

Лідер каталонської коаліції зелених Хоан Еррера, коментуючи суперечливу політичну рекламу соціалістів, не без гумору заявив, що отримати оргазм, віддаючи на виборах свій голос за будь-якого кандидата, включно із ним самим, виявиться дуже непростою справою.