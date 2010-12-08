Заклики не закривати Інститут національної пам'яті

Image caption Вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні було одним з головних напрямків діяльності Інституту національної пам'яті.

В Україні можуть ліквідувати низку державних структур. Преса з посиланням нібито на проект указу президента Віктора Януковича пише про плани скоротити державний апарат на чотири десятки установ.

Серед них називають також Інститут національної пам’яті. Але в адміністрації президента сказали, що не коментуватимуть припущення преси.

Водночас витоки інформації в українській і іноземній пресі засвідчують, що дедалі більше українська внутрішня політика може визначатися вимогами інших країн. Це стосується як економічних реформ, яких вимагає Захід, так і специфічної гуманітарної політики, на якій наполягає Москва.

Адмінреформа і реформа пенсій

Газета "Коментарі" опублікувала текст документу, який вона називає "проектом Указу Президента "Про систему центральних органів виконавчої влади".

Image caption Ганна Герман відмовилася коментувати повідомлення газети "Коментарі"

Згідно з ним, під плани ліквідації підпадають 40 комітетів, служб, департаментів, агентств та інспекцій. З-поміж них, зокрема, Держкомітет з питань національностей та релігій, Держслужба туризму і курортів, Держсоцслужба для сім'ї, дітей та молоді, Державна гідрометеорологічна служба, Держагентство з інвестицій та інновацій, Комітет контролю за наркотиками тощо.

Окрім цього, проект документу передбачає створення низки нових агентств і передання їм функцій з управління майном певних міністерств.

У тексті пояснено, що це робитимуть з метою підвищення ефективності роботи влади.

Заступник голови президентської адміністрації Ганна Герман заявила, що президент опікується адмінреформою і скороченням чиновницького апарату, але відмовилася коментувати повідомлення газети "Коментарі".

Паралельно із публікацією нібито проекту указу в українській пресі, чергова порція документів про Україну з'явилася на сайті Wikileaks. Цього разу там опублікували інформацію про програму реформ в Україні, яку буцімто схвалили в Сполучених Штатах.

Якщо говорити про якісь зміни форм, зміни статусів, про якісь реформи в інституті, – ми можемо про це дискутувати. Але ставити питання про ліквідацію інституту національної пам'яті – це значить займатися коментарями чуток, які не мають під собою жодного ґрунту. Ганна Герман

Згідно з нею, кількість міністерств мають скоротити до 14 і підпорядкувати їм усі державні органи.

Проте на першому місці серед заходів, перерахованих у документах Wikileaks, стоїть пенсійна реформа, і зокрема, підвищення пенсійного віку як для жінок, так і для чоловіків. Крім того, йдеться про скасування права на дострокову пенсію.

Згідно із Меморандумом про співпрацю між Україною та МВФ, український уряд має розробити і подати на розгляд парламенту законопроекти, пов'язані із пенсійною реформою, до 10 грудня, тобто, вже цього тижня, а парламент має їх ухвалити до кінця поточного року.

У МВФ потребу у такому кроці пояснювали тим, що Україні треба скорочувати дефіцит державного бюджету, на який дуже впливає дефіцит Пенсійного фонду, який фінансується із того ж таки державного бюджету.

Чи варто економити на національній пам’яті?

Image caption Відмова від кампанії за визнання Голодомору геноцидом здійснена під диктовку з Москви - Wikileaks

Не менш запальну дискусію викликав пункт про ліквідацію Інституту національної пам’яті.

Це центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який створили за президентства Віктора Ющенка. Він займається вивченням "білих плям" в історії України. Багато роботи установи стосується увічнення пам'яті учасників національно-визвольної боротьби, жертв голодоморів та політичних репресій.

Ліквідація Інституту як органу влади, який займається відродженням національної пам’яті, буде черговим ударом по українській державності. Знищивши Інститут національної пам’яті, влада продемонструє свою окупаційну суть. В'ячеслав Кириленко

Депутат Верховної Ради Олесь Доній уже заявив, що плани ліквідувати цю установу свідчать про проросійську орієнтацію нинішньої влади. Хоча в самому інституті поки відмовляються коментувати ситуацію, а заступник голови адміністрації президента Ганна Герман назвала у коментарі Бі-Бі-Сі цю інформацію спекуляціями преси:

"Якщо говорити про якісь зміни форм, зміни статусів, про якісь реформи в інституті, – ми можемо про це дискутувати. Але ставити питання про ліквідацію інституту національної пам'яті – це значить займатися коментарями чуток, які не мають під собою жодного ґрунту".

Тим часом парламентська партія "За Україну!" вже закликала президента України Віктора Януковича не ліквідовувати Інститут національної пам’яті.

За словами лідера партії В’ячеслава Кириленка, чергова спроба ліквідувати Інститут національної пам’яті замаскована під реформування органів виконавчої влади, але нищити Інститут на тлі безпрецедентної кількості міністерств, міністрів, віце-прем’єрів та покупок чиновниками дорогих автомобілів "просто безглуздо":

"Ліквідація Інституту як органу влади, який займається відродженням національної пам’яті, буде черговим ударом по українській державності. Знищивши Інститут національної пам’яті, влада продемонструє свою окупаційну суть".

Wikileaks про політику Кремля щодо Голодомору

Сайт Wikileaks продовжує публікувати те, що його засновники називають секретним листування американських дипломатів.

Image caption Янукович і Медвєдєв у Москві - порозуміння

Низка перших публікацій засвідчила, що влада Росії проводила цілеспрямовану політику проти міжнародного визнання Голодомору в Україні 1932-33 років. Співбесіди з цього питання у Кремлі провадили з представниками низки країн колишнього радянського Союзу, а також з Ізраїлем.

Wikileaks також оприлюднив інформацію, що у питанні Голодомору Кремль намагався впливати і на тодішнього прем’єр-міністра Юлію Тимошенко.

Позиція Партії регіонів і Віктора Януковича у справі визнання Голодомору геноцидом українського народу збігається з позицією Москви. Вже під час першого візиту у якості президента в ПАРЄ, Віктор Янукович заявив, що Голодомор не був геноцидом, чим міг потенційно порушити законодавство України про заперечення Голодомору.

Проте судові позови не дали результатів, і Апеляційний суд міста Києва відмовив члену ВО "Свобода" Володимиру Волосюку у задоволенні апеляційної скарги на рішення Печерського районного суду щодо заперечення президентом Віктором Януковичем Голодомору як геноциду українського народу.

Все це ставить перед українськими виборцями питання, наскільки самостійною є політика України та українських урядів напередодні 20-ої річниці її незалежності.