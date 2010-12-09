В Єгипті на людей нападали два види акул

Американські експерти, які розслідували напади акул на туристів в Єгипті, кажуть про два види акул, які нападали на людей у Червоному морі.

Морський біолог Джордж Берджесс сказав Бі-Бі-Сі, що одна акула здійснила два напади, а інший вид акул - два інші напади.

Пан Берджесс пов’язав низку "незвичних" нападів факторами довкілля.

Жінка з Німеччини загинула і чотири людини, включно з українкою, було поранено в результаті нападів минулого тижня.

Багато головних пляжів були закриті після нападу на німецьку туристку в неділю.

Єгипетська влада стурбована впливом на туризм, який є однією з провідних індустрій і джерелом валютних надходжень.

Image caption Океанська довгокрила акула - один з видів, який нападав на людей

Пан Берджесс сказав, що напади "безумовно" були спричинені факторами довкілля.

Тим часом ідентифікували два окремі види акул, які нападали на людей.

За словами американського фахівця, напади є "раціональною спробою хижаків знайти їжу".

Він каже, що той факт, що вантажне судно скидало в море туші тварин, могло бути додатковим фактором нападів, який привабив акул ближче до берега, але додав, що розслідування триває.

Він радить людям плавати групами біля рифів і не заходити в воду вночі.

Акула загризла жінку похилого віку з Німеччини в неділю лише через день після того, як пляжі відкрили після нападів на двох росіян 30 листопада і нападу 1 грудня.

Губернатор провінції Південний Синай повідомив, що одну з акул-мако, яка напала на туристів, зловили. Але океанська довгокрила акула, яка загризла жінку з Німеччини, й далі у морі.

Туристична індустрія принесла Єгипту 11,6 млрд. доларів лише 2009 року.