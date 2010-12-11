На кліматичному саміті створили ''Зелений фонд''

Image caption На саміті вдалося досягти компромісу, але залишаються питання щодо обов'язковості угоди.

Учасники кліматичного саміту в Канкуні у Мексиці після двох тижнів переговорів схвалили план, який передбачає створення всесвітнього фонду, з якого надаватимуть мільярди доларів допомоги країнам, які найбільше потерпають від змін клімату.

Передбачається, що, так званий "Фонд зеленого клімату", має зібрати і розподілити 100 мільярдів доларів на рік до 2020 року для допомоги бідним країнам, де мало розвинута промисловість, яка забруднює довкілля та для заходів, які допоможуть боротися з наслідками глобального потепління.

Також передбачаються заходи для захисту тропічних лісів і обмін технологією створення чистої енергії.

Image caption Активісти кажуть, що угода не є достатньою для боротьби з потеплінням.

Як повідомляє кореспондент Бі-Бі-Сі, учасники конференції ООН затвердили текст остаточного документу попри заперечення Болівії, яка твердила, що зобов’язання країн щодо зменшення шкідливих викидів – надто слабкі.

Кореспондент Бі-Бі-Сі каже, що з документу саміту не зрозуміло як країни збільшуватимуть свої зобов’язання щодо скорочення шкідливих викидів. В документі також опущені багато суперечливих питань.

Як передає кореспондент Бі-Бі-Сі, головним каменем спотикання в останній тиждень зустрічі був опір деяких країн Кіотському протоколу, але дипломати, як виглядає, знайшли компроміс.

Делегати вітали промови країн, які спричинили найбільше суперечностей під час переговорів – Японії, Китаю і навіть США, і всі країни в результаті підтримали остаточну угоду.

Але, за словами кореспондентів, угода не така всестороння, як того сподівалися багато країн після саміту у Копенгагені минулого року.

Залишається відкритим питанням чи всі ці заходи, включно зі скороченням викидів, будуть обов’язковими для країн з юридичної точки зору.