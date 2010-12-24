Винайдено механізм перетворення сонячної енергії на пальне

Науковці створили прототип сонячного пристрою, який відтворює життєдіяльність рослин і перетворює енергію Сонця на пальне.

Image caption Вчені відтворили в новому пристрої процес фотосинтезу

Пристрій використовує сонячне проміння і метал церій із групи лантаноїдів для розщеплення двоокису вуглецю або води на пальне, яке можна зберігати і транспортувати.

Прототип, створений науковцями у Сполучених Штатах і Швейцарії, збирає сонячне світло через кварцове вікно і камеру у циліндр, вкритий церієм.

Церій має природну властивість віддавати кисень при нагріванні і всмоктувати його при охолодженні.

Коли у пристрій закачують двоокис вуглецю або воду, церій, охолоджуючися, швидко забирає з них кисень, утворюючи водень і окис вуглецю.

Отриманий водень можна використовувати у спеціально пристосованих для цього автомобілях.

Науковці визнають, що новий пристрій є надзвичайно неефективним, адже він використовує лише 0.7% або 0.8% сонячної енергії, яка в нього потрапляє.

Більшість енергії губиться через втрату тепла, яке виходить крізь стінки реактора. Однак його ефективність можна збільшити до 19% завдяки кращій теплоізоляції.

Image caption Сонячні батареї широко використовуються у Європі для постачання електроенергії

Професори з Каліфорнійського інституту технологій кажуть, що реактор можна використовувати для виготовлення пального для автотранспорту, а також на великих електростанціях, де сонячну енергію можна збирати вдень і вночі.

Але подальша робота в цьому напрямку залежить від бажання країн фінансувати політику стримування парникового ефекту.

Учені пояснюють, що новий пристрій відтворює життєдіяльність рослин, які також використовують двоокис вуглецю, воду і сонячне світло для виділення енергії, що є частиною фотосинтезу. Однак декому таке пояснення здається спрощеним.

Британські компанії із використання альтернативних джерел енергії назвали винахід цікавим і обнадійливим.

Питання полягає в тому, де теоретично можна було б поставити такі сонячні колектори: на даху будинків чи у великому промисловому концерні десь у Сахарі, звідки добуте рідке пальне можна було б транспортувати?

Сонячні технології дуже швидко розвиваються. Але найскладнішими проблемами залишаються ефективність, економія та спосіб її збереження.

Сонячні електростанції нового покоління вже збудували в Іспанії і Сполучених Штатах. Там сонячне проміння відбивається через низку дзеркал на висаджені на вежі приймачі, звідки енергія потрапляє на двигуни турбін.

Новий проект в Іспанії передбачає також використання розплавлених солей для збереження сонячного тепла впродовж 15 годин для того, щоб станція потенційно могла працювати вночі.