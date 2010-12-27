Засновник "Плейбоя" одружується з моделлю

Image caption Гефнер і Гарріс: незабутнє Різдво

Засновник журналу і видавництва Playboy Г'ю Гефнер, якому 84 роки, заручився зі своєю моделлю Кристал Гарріс. Таке оголошення він зробив через свій блог на сайті Твіттер.

Для Гефнера це буде вже третій шлюб, а різниця у віці між ним і його нареченою - 60 років.

Гефнер, відомий у видавничому бізнесі на прізвисько Геф, відкрито визнає, що мав стосунки з багатьма моделями "Плейбоя", але в квітні він заприсягся, що буде вірним своїй останній подрузі.

У його повідомленні на Твіттері, що з'явилося 25 грудня, Гефнер підтвердив, що подарував Кристал Гарріс каблучку, а згодом уточнив: "Так, каблучка, яку я подарував Кристал, - на заручини".

Коли я дав Кристал каблучку, вона розплакалася. Це найщасливіший Різдвяний вікенд на моїй пам'яті Г'ю Гефнер

Гефнер заснував Playboy 1953 року, а 24-річна Гарріс була його обличчям у грудні 2009-го.

Бізнес-магнат, якого вважають батьком м'якого порно, був одружений двічі: у 1949-му, з Мілдред Вільямс, і в 1989-му, з Кімберлі Конрад.

Гефнер має репутацію сповідника вільних стосунків, а за минулі десятиліття він мав романи з десятками моделей "Плейбоя".

Незрозуміло, що спонукало його освідчитися, але як пише сам Г'ю Гефнер на Твіттері: "Коли я дав Кристал каблучку, вона розплакалася. Це найщасливіший Різдвяний вікенд на моїй пам'яті".

Зі свого боку, Гарріс у власному блозі написала, що це найбільш незабутнє Різдво в її житті.