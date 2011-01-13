Марія Матіос: це - політичне цькування

Image caption Нова книга Марії Матіос "Сторінки з автобіографії"

Відома українська письменниця Марія Матіос заявила про політичне переслідування і звернулася до генерального прокурора Віктора Пшонки з відкритим листом.

Пані Матіос твердить, що з кінця минулого року львівська міська прокуратура розпочала перевірку у літературній агенції "Піраміда" щодо законності проведення рекламної кампанії нової книги.

Письменниця твердить, що у грудні працівники Шевченківського райвідділу внутрішніх справ Львова за дорученням ГПУ розшукували її у видавництві "Піраміда", щоб вилучити з продажу примірники книги Матіос "Вирвані сторінки з автобіографії". Подробиці

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

У відповідь на звинувачення пані Матіос київська міліція заявила, що не чинить тиск на письменницю і не має на меті її затримувати. Міліція твердить, що наприкінці листопада 2010 року голова ради організацій ветеранів депутат від Компартії Петро Цибенко звернувся до ГПУ з депутатським запитом щодо "правової оцінки висловлюванням, які допускає авторка у тексті своєї книги "Вирвані сторінки з автобіографії" у бік меморіальних пам’ятників радянським воїнам".

Раніше ветерани Великої Вітчизняної війни вимагали вилучити з продажу книгу Матіос "Вирвані сторінки з автобіографії" через "порівняння письменницею пам'ятника перемоги у столиці із фалосом".

Цю історію із намаганням вилучити книгу з продажу я розцінюю як психологічний тиск і політичне цькування. Марія Матіос

Марія Матіос: Найбільше мене здивувало те, що вже майже два місяці, з кінця листопада, відбуваються якісь насправді сюрреалістичні сюжети навколо мене: і з видавництвом, і з опитуваннями... Міліція вже підтвердила, що спілкувалась з мешканцями будинку, в якому жила наша родина вісім років тому, львівська міліція була у видавництві “Піраміда”. Тобто, міліція підтверджує факт зацікавлення мною за дорученням генеральної прокуратури.

Бі-Бі-Сі: Також були повідомлення про якісь обшуки, намагання конфісковувати книги...

Марія Матіос: Обшуків точно не було – це неточності чи фантазії окремих журналістів. Був прихід міліції до видавництва, яке друкує мої книжки, з вимогою вилучити мої книжки. Я не знаю, будуть вилучати книжки чи ні після цього розслідування, яке влаштувала київська міліція з благословення генеральної прокуратури.

Чесно кажучи, я шокована тим, що в моїй країні, на двадцятому році незалежності, відбуваються сюрреалістичні сюжети, які потребують коментаря психіатра. Тому що притомна людина, зі здоровим глуздом не може цього пояснити.

Комусь не сподобалось якесь “слово” в моїй книзі… А я думаю, чому ж це я не знайшла жодного коментаря автора звернення до прокуратури із запитом щодо моєї книги Петра Цибенка, який очолює Раду ветеранських організацій.

Це ж не ветерани вимагають, це вимагає одна особа, яка не має до війни жодного стосунку - комуніст і депутат Цибенко. А я собі думаю, а чому ж це не видно його запиту до прокуратури з приводу того, що всіх ветеранів Вітчизняної війни у коментарях прем’єр-міністра іншої держави було зігноровано і розчавлено, це була смертельна образа. (Прем'єр-міністр Росії Путін заявляв, що Росія була здатна перемогти нацистську Німеччину і без України - прим. Бі-Бі-Сі)

Бі-Бі-Сі: Деякі ваші колеги письменники, наприклад, із найгучніших це Юрій Андрухович, дозволяють собі досить критично висловлюватися на адресу влади. Чи належите ви до тієї частини української інтелігенції, яка має проблеми з владою чи незгодна з тим, що відбувається в Україні?

Марія Матіос: Я можу сказати, що влада не згодна з моєю позицією як громадянина та письменницею, мене півроку тому звільнили з державної служби – до речі, незаконно. Я ще перебуваю у судових процесах через своє незаконне звільнення, а цю історію із намаганням вилучити книгу з продажу я розцінюю як психологічний тиск і політичне цькування.

Безперечно, той, хто знайомий із моєю творчістю, хто знайомий з моїми висловлюваннями про поточні події в Україні, чудово розуміє, що я маю претензії до того, як діє сучасна українська влада. Достатньо знати нашу публічну полеміку із нинішнім міністром освіти і науки Дмитром Табачником, яка триває впродовж кількох років. Все, що відбувається навколо мене, я розцінюю у цьому ланцюгу подій. Безперечно, я належу до тих, хто завжди критично оцінює дії влади – попередньої, теперішньої, майбутньої.

З пані Матіос розмовляв Богдан Цюпин.