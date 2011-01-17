Газ і водомети проти демонстрантів у Тунісі

Image caption Танки на вулицях міста Туніс

Війська в Тунісі стріляли в повітря, застосували газ і водомети проти сотень демонстрантів, які зібралися в центрі міста Туніс, протестуючи цього разу проти планів включити в новий коаліційний уряд правлячу партію.

Демонстранти вигукували гасла проти, як вони кажуть, партії диктатури.

Повідомляють також про протести в інших містах.

Прем’єр-міністр Мохаммед Ганнуші сказав, що сподівається оголосити склад нового уряду у понеділок на тлі повідомлень, що деякі міністерські портфелі вже розподілені.

Переговори ведуться між партією колишнього президента Зін ель Абідін Бен Алі та низкою менших партій, до яких прихильно ставилася влада. Ісламістські партії виключені з переговорів.

У країні з п’ятниці, коли президент залишив Туніс, діє надзвичайний стан.

Кореспондент Бі-Бі-Сі в Тунісі каже, що демонстранти протестують проти включення президентської партії Конституційне Демократичне Об’єднання до нової коаліції.

Атмосфера на вулицях напружена, чути стрілянину та тлі спорадичних святкувань та співу національного гімну.

Пан Ганнуші, який обіймав посаду прем’єра за часів президента Бен Алі, пообіцяв швидко заповнити вакуум влади. Виконувач обов’язків президента тепер колишній спікер парламенту Фуад Мебаза, який належить до президентської партії.

Впродовж ночі відбувалися сутички між військами та бойовиками, відданими президенту Бен Алі. У понеділок вулиці міста патрулюють танки у намаганні відновити порядок.

Сутички призвели до браку товарів у крамницях та пального на заправках.

Кореспонденти кажуть, що люди прагнуть, аби життя повернулося до нормального і очікують подробиць про склад нового уряду.

Президент Бен Алі, який перебував при владі 23 роки, втік до Саудівської Аравії.

Речниця міністра закордонних справ ЄС сказала, що Євросоюз готовий допомогти Тунісу організувати вільні й справедливі вибори.