Шекспір у Лондоні може бути українською?

Image caption Участь у проекті підтвердили 13 театрів

Шекспірівський театр "Глобус" у Лондоні повідомив, що кожна з 38 п’єс Вільяма Шекспіра буде виконуватися на сцені театру іншою мовою в рік, коли у Лондоні відбудуться Олімпійські Ігри 2012 року.

"Юлія Цезаря" можна буде подивитися італійською, п’єсу "Троїл і Крессіда" мовою маорі, а "Бурю" - арабською.

Вже підтверджена участь театральних колективів з Литви, Пакистану, Іспанії та Греції.

Театральний сезон, який триватиме шість тижнів, проводиться в рамках Культурної Олімпіади-2012 і почнеться 23 квітня – на день народження англійського письменника.

Можливість того, що українська мова пролунає на фестивалі, залишається. Франческа Макґваєр, речниця театру "Глобус"

Художній директор театру "Глобус" Домінік Дромґул каже, що окрім того, що Шекспір - великий драматург, "його мова стала міжнародною".

"Ми хочемо відзначити міжнародне захоплення, привітавши ентузіастів Шекспіра – продюсерів, виконавців та публіку, аби вони сприйняли його твори на власних мовах і діалектах".

Відвідувачі театру на південному березі Темзи зможуть подивитися "Приборкання норовливої" мовою урду, п'єсу "Король Лір" мовою австралійських аборигенів, а "Тіта Андроніка" - китайською.

У спеціальному театральному сезоні, який називають "найбільш амбітним шекспірівським проектом різними мовами", візьмуть участь театральні колективи з різних країн світу.

За словами речниці театру "Глобус" Франчески Макґваєр, жоден театр з України поки що не висловив бажання взяти участь у проекті. За її словами, "Глобус" наразі має згоду 13 театрів, але сподівається знайти учасників 37 мовами на додаток до англійської.

"Можливість того, що українська мова пролунає на фестивалі, залишається", - сказала речниця театру.