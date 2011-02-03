''Суркіс натравив друзів на бунтівників''

Image caption Григорій Суркіс має друзів у високих футбольних колах. Тут - з Мішелем Платіні

Британський часопис Ґардіан (Guardian) вмістив блог спортивного оглядача Джонатана Вілсона, який також є автором книги про футбол у Східній Європі, під назвою "Суркіс натравив впливових друзів на бунтівників".

"Важливо не те, скільки ви маєте друзів, а те, де вони є. Президент ФФУ Григорій Суркіс має небагато друзів на батьківщині, але, на щастя, він їх має в УЄФА та ФІФА, і цього може вистачити, аби захистити його золотий трон в Українському домі футболу, як називають штаб-квартиру ФФУ", - пише у блозі Джонатан Вілсон.

"Однак той факт, що йому потрібен такий захист, – разючий поворот для людини, яка понад 10 років на посаді і яку називали національним героєм 4 роки тому, коли Україна отримала право на проведення Євро-2012", - йдеться у блозі.

Важливо не те, скільки ви маєте друзів, а те, де вони є. Президент ФФУ Григорій Суркіс має небагато друзів на батьківщині, але, на щастя, він їх має в УЄФА та ФІФА, і цього може виставити, аби захистити його золотий трон в Українському домі футболу... Джонатан Вілсон, спортивний оглядач

Автор каже, що про серйозність конфлікту у ФФУ стало зрозуміло у грудні, коли більшість делегатів з’їзду ФФУ домагалися вотуму недовіри Суркісу, президентський термін якого вибігає у вересні 2012 року.

Суркіс тоді відмовився ставити питання про вотум недовіри на голосування, посилаючись на процедуру, пише оглядач.

Через два місяці протистояння в українському футболі посилилося. Суркіс почав лобіювати УЄФА і ФІФА.

Генеральний секретар ФІФА Джанні Інфантіно назвав Суркіса "Супер-Григорієм" за підготовку до Євро-2012, президент ФІФА Зепп Блаттер також підтримав Суркіса: "Серед 208 президентів футбольних асоціацій Григорій Суркіс – більше, ніж мій колега. Він мій друг з України. Наші стосунки глибші, ніж робочі стосунки".

Тим часом бунтівники під проводом віце-президента ФФУ Сергія Стороженка закликали до проведення позачергового з’їзду ФФУ. Їх підтримали Рінат Ахметов і Олександр Ярославський, і до 14 січня понад дві третини членів ФФУ пообіцяли свою підтримку. Автор цитує пана Стороженка, який каже, що отримав 38 заяв від членів ФФУ, які підтримують скликання надзвичайного з’їзду.

Суркіс давно втратив довіру. Власники найбільших футбольних клубів піднялися проти нього, і вони хочуть, аби він пішов у відставку. Олександр Заваров

15 січня пан Стороженко поінформував ФІФА і УЄФА про наміри скликати позачерговий з’їзд. ФІФА у відповідь заявила про докази "втручання державної влади" і застеріг ФФУ проти усунення Суркіса до завершення його терміну на посаді. ФІФА заявила, що не визнаватиме нового керівництва ФФУ.

"УЄФА застерегла про можливе припинення членства ФФУ або "інше", що вважають можливою загрозою позбавити Україну проводити Чемпіонат Європи 2012 року".

Автор пише, що пан Стороженко у відповідь закликав УЄФА і ФІФА приїхати і подивитися, що відбувається в Україні "на власні очі". Пан Вілсон цитує пана Стороженка, який сказав, що панові Суркісу "мало би бути соромно звертатися по захист до ФІФА та УЄФА".

Колишній динамівець Олександр Заваров, який має близькі стосунки з Платіні ще з часів гри в "Ювентусі" у 80-х роках, обурений діями Суркіса: "Лист ФІФА виглядає не як результат офіційного розслідування, а як особиста скарга Суркіса", - цитує пана Заварова автор блогу.

Президент української Прем’єр-ліги Віталій Данілов каже, що навіть якщо пана Суркіса не будуть усувати, з’їзд потрібно провести, аби обговорити, чому він такий популярний і чому намагався уникнути вотуму недовіри.

Бунтівники звинувачують пана Суркіса у фаворитизмі щодо "Динамо" Києва, де президент – його брат Ігор; в корупції, маніпулюванні суддями та привласненні прибутків від продажу квитків на матчі за участи України під час відбіркових ігор до Чемпіонату світу 2010 року. Суркіс усі звинувачення заперечує.

"Суркіс давно втратив довіру", - каже Заваров. - "Власники найбільших футбольних клубів піднялися проти нього, і вони хочуть, аби він пішов у відставку".

Сам Суркіс відмовився коментувати ситуацію, пише пан Вілсон. А ФФУ заявила, що не коментуватиме листа УЄФА. Як пише спортивний оглядач 2 лютого, Григорій Суркіс уже заявив про намір взяти участь у виборах виконавчого комітету УЄФА на виборах у березні.

У той самий день ФФУ направила листа УЄФА із запевненнями, що політики не будуть втручатися в роботу федерації, а Григорія Суркіса не намагатимуться усунути з посади до завершення футбольного чемпіонату Євро-2012. Подробиці - тут