Британські і голландські науковці довели, що чоловічий гормон тестостерон навіть у малих дозах робить жінок менш співчутливими та впливає на появу аутизму.

Копирайт изображения BBC World Service Image caption Тестостерон упливає на розвиток мозку людини ще у її зародковому стані

Шістнадцять пацієнтів, яким увели тестостерон, почали гірше впізнавати з виразу обличчя різні почуття людини.

Вчені припускають, що вплив тестостерону позначається ще на зародку.

Фактори довкілля

Аутизм - це розлад, який у різних ступенях упливає на здатність дітей і дорослих спілкуватися і взаємодіяти у суспільстві.

Хоча на сьогодні вже відомо, що цей розлад зумовлюється кількома генами, їхня точна комбінація, а також фактори довкілля, які призводять до аутизму, поки що невідомі.

Це є ще одним доказом того, яким великими можуть бути наслідки невеликих гормональних змін для розвитку мозку. Професор Саймон Барон-Коен

Останнє дослідження, яке проводили університети в Кембриджі та Утрехті, перевіряло теорію про те, що розлад може бути результатом "екстремального чоловічого мозку", який можливо складається під упливом чоловічих статевих гормонів в період розвитку мозку в утробі матері.

Аутизм набагато частіше вражає хлопчиків, ніж дівчаток. Жінки в середньому мають нижчі, ніж чоловіки рівні чоловічого гормону тестостерону.

Певну дозу тестостерону ввели шістнадцятьом піддослідним, аби перевірити, як він упливає на головний пов'язаний з аутизмом аспект - здатність співчувати.

У звичних умовах, коли жінкам і чоловікам показують зображення облич з тим, аби оцінити настрій людини, жінки виявляються більш чутливими, ніж чоловіки. Але доза тестостерону призвела до суттєвого зменшення здатності жінок "читати думки".

Цей висновок підштовхнув також до роздумів про важливість упливу тестостерону на зародок людини.

У чоловіків і жінок співвідношення довжини вказівного і четвертого пальця є різним.

У чоловіків вказівний палець, як правило, коротший ніж безіменний. Тоді як у жінок ці пальці скоріше за все або однієї довжини, або вказівний палець є довшим.

Ми вже знаємо, що у Сполучених Штатах є команда, яка виправдовуючися теорією тестостерону, піддає дітей так званій хімічній кастрації, що є абсолютно невиправданим. Річард Міллз із Національної спілки хворих на аутизм у Британії

Це пояснюють різними рівнями тестостерону, за яких розвивається ембріон до народження.

Заклики до обережності

Однак, як виявилося, у жінок, які найгірше поралися з "читанням думок" після введення тестостерону, були ті, в кого довжина пальців має чоловіче співвідношення.

Професор Джек ван Хонк пояснив: "Нас надихнули ці результати, адже вони дають підстави припускати, що рівні тестостерону, під упливом яких розвивається зародок, мають більше значення для розвитку мозку, ніж уплив того гормону на пізнішій стадії розвитку".

Професор Саймон Барон-Коен додав: "Це є ще одним доказом того, яким великими можуть бути наслідки невеликих гормональних змін для розвитку мозку".

А професор Ута Фріт, яка досліджує аутизм, закликає обережно ставитися до результатів дослідження: "Теорія тестостерону цікава, але це лише одна з багатьох теорій щодо походження аутизму. Сподіваюся, що ці результати будуть підтверджені іншими науковцями, адже дослід проводився із залученням невеликої кількості жінок".

Image caption Співвідношення довжини вказівного і безіменного пальців указують на рівень тестостерону

Інші вчені кажуть, що останнє дослідження стало "ще одним фрагментом головоломки". Воно покращило розуміння явища, але не дало відповідей на всі запитання".

Річард Міллз із Національної спілки хворих на аутизм у Британії висловив занепокоєння з приводу того, що знайдуться такі, хто захоче зловживати результатами дослідження.

"Ми вже знаємо, що у Сполучених Штатах є команда, яка виправдовуючися теорією тестостерону, піддає дітей так званій хімічній кастрації, що є абсолютно невиправданим", - сказав Річард Міллз.