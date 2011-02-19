Країни Близького Сходу і масові протести

Після повалення президентів Єгипту і Тунісу антиурядові протести поширилися на цілий регіон. Чи може ефект доміно спричинити усунення від влади інших лідерів?

Алжир

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Спорадичні протести в Алжирі тривають з початку січня. Демонстранти вимагають відставки президента Бутефліки.

У суботу 19 лютого поліція розігнала кілька сотень демонстрантів. При цьому було поранено одного з лідерів опозиції.

До протестів долучилися невеликі профспілки й менші політичні партії.

Головна причина протестів – економічні негаразди, особливо різке зростання цін на харчі.

На початку лютого президент Бутефліка пообіцяв скасувати "у найближчому майбутньому" надзвичайний стан, який діє в Алжирі з 1992 року, але досі цього не зробив.

Уряд Алжиру має значні прибутки від експорту нафти й газу і намагається вгамувати нарікання народу великою програмою державних витрат.

Бахрейн

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Демонстрантам дозволили повернутися на площу Перлів у Манамі, яку контролював уряд після розгону протестів, в результаті чого загинули четверо людей.

Раніше у суботу з площі Перлів за наказом королівської родини були виведені війська й танки. Провідники опозиції назвали виведення війська передумовою початку переговорів, опозиція також вимагає відставки уряду.

Король Хамад Іса аль-Халіфа попросив свого старшого сина Кронпринца Салмана розпочати національний діалог, аби покласти край протестам у країні. Проте головна опозиційна шиїтська сила відкинула пропозицію короля Хамада.

Протести, учасники яких вимагають ширших політичних свобод, жорстко придушуються.

Щонайменше 50 людей було поранено у п’ятницю 18 лютого після похорону чотирьох демонстрантів, яких було вбито під час розгону протестів на площі Перлів.

Переважно шиїтське населення Бахрейну невдоволене сунітською династією Аль-Халіфа, яка править країною понад 200 років.

Учасники протестів нарікають на економічні негаразди, брак політичних свобод і дискримінацію шиїтів на ринку праці.

Прийшовши до влади 1999 року, король Хамад бін Ісса Аль-Халіфа намагався покращити стосунки з шиїтською громадою.

Бахрейн, який вважають регіональним банківським і торговельним центром, 2002 року став конституційною монархією.

Єгипет

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18 лютого у Каїрі зібралися великі натовпи єгиптян, аби відзначити 7 днів повалення президента Мубарака. Учасники демонстрації закликали військових, які перебрали владу в країні, якнайшвидше призначити новий уряд і звільнити політичних в’язнів. Мітинг транслювало державне телебачення, що називають безпрецедентним для Єгипту.

82-річний Хосні Мубарак пішов у відставку 11 лютого після 18 днів протестів. Він перебував при владі з 1981 року.

Єгипет вважався центром стабільності на Близькому Сході, але ця стабільність приховувала проблеми, які вилилися в масові протести проти президента Мубарака, що почалися 25 січня.

Головними чинниками протестів стали бідність, зростання цін, корупція, збагачення політичної еліти і демографічний вибух серед молодого населення, яке не може знайти роботу.

Після відставки президента Мубарака владу в країні перебрала Вища військова рада, яка керуватиме впродовж наступних шести місяців, або до проведення виборів.

Іран

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18 лютого в Ірані після п’ятничної молитви відбувся масовий марш прихильників уряду, учасники якого вимагали смерті двох лідерів опозиції після протестів, які спалахнули раніше цього тижня.

Чільний духовний провідник у проповіді вимагав, аби лідерів опозиції ізолювали від їхніх прихильників. Лідери опозиції Меді Карубі і Мір Хусейн Мусаві з минулого тижня перебувають під домашнім арештом.

Двоє людей загинули під час масових протестів цього тижня. Демонстранти твердять про фальсифікацію виборів 2009 року, на яких переміг президент Ахмадінеджад.

Складна політична система Ірану поєднує елементи сучасної ісламської теократії і демократії.

Президент і парламент є противагою мережі невиборних установ, контрольованих впливовим Верховним лідером.

Обраний 2005 року, президент Ахмадінеджад є послідовником твердої лінії. Він пообіцяв придушити всі протести проти режиму.

Йорданія

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Тисячі йорданців вийшли на вулиці впродовж минулих 5 місяців, вимагаючи кращих перспектив з роботою та зниження цін на харчі та пальне. 18 лютого відбулися сутички між демонстрантами й поліцією і кілька людей було поранено.

У відповідь король Абдулла II призначив нового прем’єр-міністра Маруфа аль-Бакхіта, колишнього генерала і посла до Ізраїлю.

Новий уряд склав присягу 10 лютого.

Королівство Йорданія – невелика країна, яка має небагато природних ресурсів, але відіграє важливу роль у боротьбі за владу на Близькому Сході.

Після смерті короля Хусейна, який правив країною 46 років, Йорданія веде боротьбу за економічне виживання, а також за мир у регіоні.

Завданням його сина Абдулли є збереження стабільності та втілення реформ.

Лівія

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Упродовж протестів проти правління полковника Каддафі в Лівії, за даними правозахисників, загинули 84 людини.

Головні протести відбувалися в другому за розміром місті Бенгазі.

У Лівії заблоковані вебсайти, зокрема, Фейсбук і аль-Джазіра. Аеропорт Бенгазі закритий і повідомляють, що його контролюють учасники протестів. Повідомляють про протести в низці інших міст.

У столиці Тріполі, де прихильники Каддафі демонструють свою відданість, немає значних безпорядків.

У Лівії заборонені будь-які протести, але останні демонстрації відбулися після арешту правника, який відкрито критикував уряд.

Полковник Каддафі - один із найбільш автократичних лідерів на Близькому Сході, який понад 40 років перебуває на посаді.

Марокко

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Головна опозиційна група в Марокко попередила, що "автократію" рознесуть вщент, якщо в країні не буде глибоких економічних реформ.

Марокко потерпає від великих економічних проблем.

Цього року репутації Марокко було завдано великої шкоди після того, як сайт Вікілікс злив інформацію про корумпованість королівської сім'ї та оточення короля Мухамеда VI.

Король каже, що його пріоритетом є боротьба з бідністю. Лібералізація економіки, за словами офіційних осіб, привабила в країну закордонні інвестиції, а в зубожілих містах та в сільській місцевості з'явилася краща інфраструктура.

Однак деякі неурядові організації запевняють, що змінилося мало, бідність є поширеною, а рівні безробіття - високими. Марокко потерпає від страйків і приватного, і громадського секторів.

Марокко, як Єгипет і Алжир, не дозволяє навіть обмеженої свободи волевиявлення, і властям досі вдавалося стримувати протести.

Так само як і Йорданія, Марокко є монархією, що має сильну підтримку у певних сегментах суспільства.

Саудівська Аравія

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Саудівська Аравія, одна з найбільш релігійних і ізольованих країн на Близькому Сході, перетворилася із недорозвиненого пустельного королівства на одну із найзаможніших держав регіону завдяки величезним покладам нафти.

Але перед її правителями стоїть делікатне завдання відреагувати на тиск тих, хто вимагає реформ, і в той самий час подолати дедалі більшу проблему з екстремістським насильством. Збереження стабільності в регіоні завжди було в інтересах керівної сім'ї Саудів, як і приборкання екстремістських елементів. У країні заборонені опозиційні рухи.

В арабському світі цю країну з королем Абдуллою Бі-Абд-аль-Азізом Аль Саудом вважають прихильницею ширших арабських інтересів.

Саме в Саудівську Аравію в січні втік повалений у Тунісі президент Бен Алі.

Сирія

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Заклики до "дня гніву", що мав співпасти з поваленням президента Єгипту Хосні Мубарака, не вилилися в Сирії в демонстрацію, і поки що в країні зберігається відносний спокій.

Президент Башар аль-Ассад пообіцяв проштовхнути політичні реформи після успадкування влади від свого батька Хафеза у 2000 році після трьох десятків років авторитарного правління.

Країна живе в умовах надзвичайного стану з 1963 року. Після смерті Хафеза аль-Ассада ситуація в Сирії дещо послабилася. На свободу вийшли сотні політичних в'язнів. Але справжніх політичних свобод та економічних реформ у країні так і не відбулося.

Туніс

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У Тунісі тривають протести, попри рішення президента Бена Алі піти у відставку в січні.

Він утік із країни після тижнів антиурядових демонстрацій і сутичок невдоволених із поліцією.

Поштовхом став відчайдушний крок молодого безробітного 17 грудня. Мохамед Буазізі підпалив себе, коли муніципальні власті у його місті не дозволили йому без дозволу продавати овочі на вулицях Сіді Бузід.

Це стало приводом для протестів, які швидко поширилися країною. Жорстока відповідь властей, які дозволили поліції стріляти по демонстрантах, розлютила людей ще більше, протести стали ще запеклішими і згодом привели до повалення президента.

Парламентський спікер Фуед Мебазаа склав присягу перехідного президента і попросив прем'єр-міністра Мохамеда Гануччі, який очолює уряд з 1999 року, сформувати уряд національної єдності. Прем'єр-міністр також пообіцяв піти у відставку після виборів, які мають відбутися через приблизно півроку.

Ємен

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У Ємені не вщухають антиурядові протести з вимогами негайної відставки президента Алі Абдулли Салеха. У столиці Сані після п'ятничної молитви невдоволені вийшли на вулиці, де їх палицями і погрозами зустріли урядові прихильники. Повідомляли, що поліція стріляла і розганяла натовпи сльозогінним газом. Сутички сталися у південному місті Таїз, де десятки тисяч людей зібралися під гаслом "Геть диктатора!"

Після кількох днів протесту президент Ємену Алі Абдулла Салех оголосив 2 лютого, що не балотуватиметься на наступних виборах після трьох десятків років при владі.

Він також заявив у парламенті, що не передаватиме владу синові.

Але протести тривають в Сані, Адені і Таїзі.

Учасники антиурядових демонстрацій, вимагаючи політичних реформ, зіштовхнулися у сутичках із проурядовими лоялістами. Їх намагалася розборонити поліція.

Ємен - найбільш зубожіла країна Арабського світу, у якій приблизно половина населення живе на менше ніж 2 долара на день.