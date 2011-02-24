Протистояння Google та Facebook загострюється

Копирайт изображения AP Image caption Нова версія для телефонів Nexus S тa Nexus One вийде вже за кілька місяців

Google посилив свою конкурентну боротьбу з лідером соціальних мереж Facebook і обмежив доступ сумісного програмування на своїх мобільних телефонах, яке допомагало б користувачам виходити в ту мережу.

Найновіша операційна система мобільних телефонів Google не включатиме контакти з Facebook, як це було можливо раніше.

Керівники компанії пояснили це тим, що не хочуть робити винятки з правила, але крок сприймається як загострення протистояння між двома лідерами світової мережі.

Версія мобільного телефону Gingerbread з операційною системою Android не включатиме контактів з Facebook.

Оскільки контакти з Facebook не можуть експортуватися з мобільного телефону, то користувачі мали оманливе сприйняття мобільності цих контактів. Заява Google

Нова версія для телефонів Nexus S тa Nexus One вийде вже за кілька місяців.

Чим більше користувачів будуть використовувати нові версії Gingerbread, тим скоріше з їхніх мобілок зникнуть контакти соціальної мережі. Виробники інших мобільних телефонів, які використовують операційну систему Android також поступову перейдуть на версію, що не передбачає контакти з Facebook.

Раніше "андроїдні" телефони могли зчитувати контакти з Facebook, але не могли їх експортувати, оскільки, цього не дозволяли параметри Facebook. Відтак, керівники Google, заявили, що користувачі вводилися в оману і цього не буде в майбутньому:

"Оскільки контакти з Facebook не можуть експортуватися з мобільного телефону, то користувачі мали оманливе сприйняття мобільності цих контактів".

У 2010 році понад 200 мільйонів користувачів Facebook відвідували свій улюблений сайт з мобільного телефону. Як твердить керівництво сайту, у 2009 році таких було лише 65 мільйонів.

Зацікавлення Google в експортуванні контактів Facebook полягає у тому, що їх можна проаналізувати з метою кращого підбору реклами, яку поширює пошуковий сервер. Відмова Facebook ділитися такою інформацією і могла стати причиною "війни" гігантів.

У 2010 році, подібна суперечка точилася через обмін контактів між електронною поштою Google – Gmail і Facebook.

Наразі Facebook відмовляється коментувати нову суперечку.