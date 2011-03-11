Цунамі спустошило узбережжя Японії

Image caption Кадри телебачення засвідчують збитки

У Японії стався потужний землетрус, який спричинив цунамі і багато шкоди.

Японське телебачення показало кадри, як потужна хвиля змітає на своєму шляху кораблі, авта та будинки. ( Відео англійською наживо з Японії тут)

Урядовці твердять, що висота хвилі могла сягати 10 метрів, і повідомляють про принаймні 40 людських жертв.

Копирайт изображения BBC World Service Image caption Землетрус спричинив хвилю цунамі

Землетрус силою майже у 9 балів стався за 400 кілометрів від Токіо на північному сході країни, але поштовхи були відчутні у столиці.

Перший землетрус (о 5:46 за Гринвічем) супроводжувався низкою менших, і виглядає, що це найпотужніший удар стихії від початку записів у Японії.

Попередження про цунамі поширилося на такі країни як Філіппіни, Індонезія, Тайвань, Гаваї та далекосхідне узбережжя Росії.

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З Токіо повідомляють про низку поранень громадян і пожежі, які виникли в країні внаслідок руйнувань.

Потужні хвилі вдарили на узбережжя префектур Міягі та Фукусіма, де постраждали десятки населених пунктів. Агенція Kyodo news повідомила, що 10-метрова хвиля вразила порт Сендаі у префектурі Міяга.

Телебачення показувало кадри, на яких видно, як водії авт намагалися втекти від хвилі, що вразила автошляхи. На місцевому летовищі хвиля викинула авта на злітну смугу. Лише у Кіодо загинули принаймні 15 людей.

Пожежі та завали

Землетрус призвів до низки пожеж у країні. Загорівся нафтовий термінал у місті Ічігара поблизу Токіо.

Копирайт изображения BBC World Service Image caption Землетрус призвів до низки пожеж у країні

20 людей постраждали у Токіо, коли на голови студентів впав дах. Мешканці Токіо збираються парках та на відкритих ділянках простору подалі від будинків.

Кореспондент Бі-Бі-Сі повідомляє з Токіо, що паніки немає, але ліфти не працюють і будинки гойдалися як кораблі на хвилях. Мешканці столиці не пригадують таких сильних поштовхів.

Швидкісні потяги у Токіо були зупинені і деякі ядерні електростанції були автоматично зупинені. Уряд твердить, що витоків радіації не було.

Прем’єр-міністр Наото Кан вислови співчуття родинам загиблим і повідомив, що уряд створив комітет з подолання наслідків лиха.