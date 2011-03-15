У Бахрейні запровадили надзвичайний стан

Копирайт изображения Getty Image caption Королівство охопила хвиля протестів

Державне телебачення у Бахрейні повідомило, що в країні впродовж трьох наступних місяців запроваджується надзвичайний стан.

Заява з'явилась день по тому, як війська із сусідніх держав у Перській затоці були надіслані туди, щоб допомогти королівській родині при владі впоратись із хвилею протестів з вимогами демократичних реформ.

Напередодні Іран сказав, що присутність іноземних військ у Бахрейні є неприйнятною.

Іранське міністерство закордонних справ сказало, що такий крок є втручанням у внутрішні справи Бахрейну, який лише ускладнить ситуацію там.

У понеділок війська Саудівської Аравії перетнули кордон на запрошення уряду у Бахрейні.

У вівторок тисячі демонстрантів пройшли у Бахрейні до посольства Саудівської Аравії, щоб висловити свій протест.

Сполучені Штати у своїй заяві щодо втручання наголосили, що їх ніхто не попереджав про такі дії.

Пентагон висловив стурбованість, додавши, що такі дії лише призведуть до посилення напруженості у Бахрейні.

Ще одна сусідня держава - Об'єднані Арабські Емірати - каже, що надіслала близько 500 поліцейських.

Бахрейн став першою державою, яка попросила військову допомогу за кордоном під час нинішньої хвилі антиурядових протестів, що охопила регіон.

Шиїтська більшість у країні вже давно скаржиться на дискримінацію та тотальну домінацію сунітської меншості, яка включає королівську родину.

Охорона ключових об'єктів

Копирайт изображения BBC World Service Image caption Іноземних військових керівництво Бахрейну просить охороняти ключові об'єкти

Королівство Бахрейн попросило допомогу у країн, які разом з ним входять до Ради співробітництва держав Перської затоки.

Ідеться про Саудівську Аравію, Кувейт, Катар, Оман та Об'єднані Арабські Емірати.

Масові протести у Бахрейні спалахнули минулого місяця, коли після тривалих багатотисячних демонстрацій було усунуто від влади президентів Єгипту і Тунісу.

Вважається, що "запрошені" військові мають гарантувати безпеку нафтових та газових родовищ країни та різних фінансових інституцій.

У понеділок Саудівська Аравія офіційно підтвердила інформацію про скерування на територію Бахрейну спецпідрозділів чисельністю 1000 осіб.

Опозиційні до короля сили називають військове втручання сусідніх держав окупацією.

"Ми вважаємо прибуття на територію Бахрейну будь-якого іноземного солдата чи будь-якого військового транспорту справжньою окупацією та змовою проти беззбройного народу Бахрейну", - ідеться у заяві шиїтської опозиції.

Влада у королівстві, 70% якого становлять шиїти, належить сунітській меншості.

Опозиція відмовилася від запропонованого королем діалогу, вимагаючи відставки уряду.