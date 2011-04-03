Тимошенко: мотиви вбивства колеги - політичні

Порушено кримінальну справу за фактом загибелі депутата Хмельницької обласної ради від партії "Батьківщина" Адама Яхієва.

За повідомленням Газети по-київськи, яка посилається на прес-службу МВС, тіло вбитого досліджують судово-медичні експерти, а міліція почала розслідування злочину.

Копирайт изображения Khmelnytska oblrada Image caption Адам Яхієв був депутатом від ВО "Батьківщина"

Адама Яхієва знайшли застреленим у його власному будинку. Депутат парламенту від БЮТ Василь Кравчук, який очолює Хмельницьку обласну організацію опозиційної політичної сили, однією з версій убивства назвав "зведення стосунків та бізнесових інтересів".

За інформацією Кравчука, його однопартійця застрелили за кілька годин до початку зборів акціонерів компанії "Адамс", генеральним директором якої був Яхієв.

"Стає страшно, що саме такими методами в Україні вирішується питання перерозподілу бізнесу", - сказав депутат Верховної Ради від БЮТ.

Підприємство "Адамс", створене 1996 року на базі Кам‘янець-Подільського консервного заводу, нині є одним із лідерів серед українських переробників сільськогосподарської продукції.

Партія "Батьківщина" звернулася до Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ з вимогою негайно провести об’єктивне розслідування, знайти і покарати убивць Адама Яхієва.

“Розправу над нашим колегою, представником опозиційної сили, ми розцінюємо як жорстоке попередження про те, куди веде нашу країну нинішня влада”, - сказано у заяві “Батьківщини”.

Про політичний підтекст того злочину написала у своєму Твіттері і лідер Батьківщини Юлія Тимошенко:

"У Хмельницькому вбили нашого депутата. На форумі читаю: не треба було йти в БЮТ – не вбили б".

Тимошенко натомість стверджує, що Яхієв, за її інформацією, відмовлявся залишати лави БЮТ і переходити до владної політичної сили.

Раніше до парламентської фракції Партії регіонів перейшло кілька народних депутатів, які пройшли до парламенту за списками БЮТ. Серед причин переходу політиків з опозиційної фракції до парламентської більшості оглядачі називали намагання політиків убезпечити наближені до них бізнесові структури від тиску влади.