У Франції дозволять абсент після майже 100 років
Зелений, надзвичайно п’янкий і, як дехто каже, змінює свідомість – такі якості призвели до заборони абсенту у Франції майже 100 років тому. Але невдовзі це може змінитися, по тому, як французький уряд проголосував за дозвіл продавати цей напій, який звуть "зелена фея".
"Мене більше не вважатимуть наркоманом,- каже Клемент Арно, який п’є абсент. - Це все змінює з точки зору моїх друзів і сім’ї".
Цей зелений напій з анісовим смаком асоціюють із багатьма відомими французькими художниками і письменниками – Едуар Мане, Едґар Деґа, Анрі де Тулуз Лотрек чи Поль Верлен – однак його заборонили у Франції 1915 року за, як вважалося, шкідливий вплив.
Абсент дистилюється з листя полину гіркого (Artemisia absinthium), що містить особливий компонент, туйон, який імовірно має психотропний ефект.
Пізніше заборону пом’якшили, дозволивши продаж напою, який би звався не абсентом, а "напоєм, виготовленим з екстрактів рослини абсенту".
Тепер очікується, що заборону знімуть повністю. Французький сенат у середині квітня проголосував на користь такого кроку.
Тоді як шанувальники абсенту втішені тим, що тавро нелегальності знято, не всі вважають зміну закону причиною святкувати.
Абсент, як правило, містить 60-70% алкоголю, хоча він не призначений до вживання у чистому вигляді, натомість, його розводять водою.
Для декого високий вміст алкоголю – найпривабливіша якість напою. Молоді люди "завжди шукають чогось більшого,"- каже Лоран Леге, який працює із залежними від алкоголю людьми.
"Я знаю людей із середньої школи, які розповідали мені, що полюють за абсентом, тому що він дуже міцний," - додає він.
Зайвий закон
Абсент легалізували у решті країн Європейського Союзу 1988 року, за умови, що вміст туйону не перевищуватиме ліміт у 10 міліграмів на кілограм.
У Франції ухвалили закон, що дозволяє продаж абсенту, за умови, що він не зватиметься абсентом.
"То була дивна ситуація," - каже Джордж Роулі, керівник компанії La Fee Absinthe, який, хоч і є британцем, був однією з ключових осіб, що стояли за відновленням виробництва абсенту у Франції. - Ви могли дистилювати абсент у Франції, розливати у пляшки, маркувати його для решти світу як абсент, але ви не могли цього робити для Франці".
"То був смішний і непотрібний закон, який мав бути скасований," - каже він.
Королева бульварів
Мода на абсент тривала від середини до кінця ХІХ століття.
"Абсент був королевою паризьких бульварів," каже Марі-Клод Делайє, директор і засновниця Музею абсенту.
Художники тинялися паризькими кафе, аби втекти від холоду своїх студій, і світські сцени розгорталися довкола цього напою, названого la fee verte – "зелена фея".
Абсент заповнив простір, залишений винною індустрією, знищеною у попередні роки через хворобу винограду, філоксеру. Втім, він мав і власних шанувальників.
"Він був дешевий, і його було легко купити," - каже Джад Адамс, автор книги "Жахливий абсент: історія диявола у пляшці". - Це був напій бідних, і якщо ви були бідним художником, на зразок Ван Гога, ви прагнули купити найдешевший тип алкоголю".
Це те, від чого шаленієш
До кінця ХІХ століття Франція, як і інші європейські країни, була у полоні серйозної проблеми алкоголізму, і це спонукало до такої реакції, наслідки якої тривають дотепер.
"Французам це зрозуміло, - каже Марі-Клод Делайє. - Спитайте будь-кого, що таке абсент, і вони скажуть: "Це те, від чого шаленієш". Антиалкогольні лобі справді доводили, що абсент перетворює людей на божевільних і злочинців. Таким він і лишився у колективній пам'яті. Люди бояться абсенту", - каже вона.
Поширена думка про те, що абсент змінює свідомість або породжує галюцинації, "надто перебільшена", вважає Тед Бро, дослідник, який водночас займається комерційною дистиляцією і впродовж 17 років вивчає властивості цього напою.
Чи він тепер справжній?
Однак найбільше питання, що постає тепер: чи теперішній абсент такий самий, як пили видатні митці ХІХ століття?
Виробники абсенту наполягають на тому, що вони ретельно дотримуються оригінальних рецептів і їхній напій – точно такий, як був колись.
Інші доводять, що вміст кількох пляшок, які лишилися від часів перед забороною, зіпсувався і його тепер неможливо дослідити.
У часи Ван Гога жодних норм виготовлення абсенту не було, а це означає, що, ймовірно, тоді напій усе ж містив значно більше туйону, аніж дозволяють сучасні закони ЄС, твердить Джад Адамс.