Спермобізнес активізується в Данії

Image caption У Данії спростили систему штучного запліднення

У Данії чоловікам можна не залишати свої дані, коли вони здають донорську сперму, на відміну від Великобританії та інших європейських країн.

Це зробило Данію чимось на кшталт Мекки для жінок з інших країн, які хочуть завагітніти за допомогою штучного запліднення, бо там процедура набагато простіша і швидша.

Багато клієнток хочуть, щоб донор був зростом щонайменше 180 см і мав блакитні очі. Пітер Боуер, директор клініки

Клініки країни пропонують провести запліднення для трьох основних груп клієнтів: лесбійські пари, гетеросексуальні пари і самотні жінки. Серед представників останньої групи, за словами фахівців, ця послуга користується найбільшою популярністю. І попит, кажуть вони, постійно зростає.

Медики говорять, що данський сервіс найбільше використовують жінки з Британії. За даними Міністерства охорони здоров'я Данії, у 2008 році до Данії з метою запліднення приїхали 2 694 жінки з інших країн. А у 2010 році майже вдвічі більше - 4 665 жінок з-за кордону.

Експерти розповідають, що жінок більше цікавлять не адреса і телефон донора, а його зовнішні дані.

Image caption Зразки сперми привозять жінкам на спеціальному "спермомобілі" - велосипеді у формі сперматозоїда

"Багато клієнток хочуть, щоб донор був зростом щонайменше 180 см і мав блакитні очі", - розповідає Пітер Боуер, директор однієї з клінік, що займається заплідненням.

Також жінки цікавляться віком і вагою чоловіка-донора. Вони можуть подивитися нинішню фотографію донора, зображення, як він виглядав у дитинстві і послухати аудіоінтерв'ю.

Аналітики говорять, що, враховуючи популярність штучного запліднення, гени з північної Європи можуть стати більш поширеними, ніж багато хто міг би запідозрити.