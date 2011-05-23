Чому в Індії вбивають ненароджених дівчат?

Перепис населення в Індії 2011 року показав суттєве зменшення кількості дівчат віком до семи років.

Image caption Уряд визнав, що його стратегія покласти кінець абортам зародків жіночої статі провалилася.

Активісти побоюються, що 8 мільйонів зародків жіночої статі було абортовано за останні 10 років.

У Кулвант три доньки - 24, 23 і 20 років, а також 16-річний син.

У роки між народженням третьої доньки і сина Кулвант була вагітна тричі.

Щоразу, каже вона, сім'я змушувала її робити аборт, коли ультразвукові тести підтверджували жіночу стать майбутньої дитини.

"Моя теща дражнила мене за народження дівчат. Вона казала, що її син розлучиться зі мною, якщо я не народжу сина".

До народження сина щоденне життя Кулвант складалося з побоїв і знущань з боку її чоловіка, тещі й дівера.

Якось, каже вона, вони навіть намагалися спалити її.

"Вони лютували. Вони не хотіли дівчат у сім'ї. Вони хотіли хлопчиків, аби дістати гарне придане", - каже Кулвант.

В Індії офіційну виплату приданого скасували 1961 року.

Однак ця практика, як і раніше, процвітає, а суми приданого постійно зростають, приваблюючи і бідних, і багатих.

Чоловік Кулвант помер через три роки після народження їхнього сина.

"То було прокляття наших дочок, яких ми вбили. Тому він помер таким молодим," - каже вона.

Народний підхід

Її сусідка Рехна розповідає, що народженню дівчинки ніхто не радіє - люди кажуть, що син продовжуватиме рід, а дочка одружиться і піде до іншої родини.

Кулвант і Рехна живуть у Сагарпурі, бідному районі на південному заході Делі.

Вони лютували. Вони не хотіли дівчат у сім'ї. Вони хотіли хлопчиків, аби дістати гарне придане Кулвант, мешканка Делі

Історії жінок дуже схожі і повторюються у мільйонах родин по всій країні. Ситуація до того ж погіршується.

1961 року на кожну тисячу хлопчиків до семи років припадало 976 дівчаток. Сьогодні кількість дівчат зменшилася до 914.

Попри те, що загальна чисельність жінок збільшується (завдяки зокрема зростанню тривалості життя), співвідношення молодих дівчат і хлопців тут лишається одним із найбільш нерівних у світі після Китаю.

До цього причетні багато факторів: дітовбивство, знущання і занедбаність дітей жіночої статі.

Втім правозахисники говорять про геноцид, наголошуючи на тому, що у диспропорції винне насамперед збільшення доступу до внутрішньоутробного визначення статі.

Уряд змушений був визнати, що його стратегія покласти кінець абортам зародків жіночої статі провалилася.

"Національна ганьба"

"Усі заходи, впровадженні за останні 40 років, не мали жодного впливу на співвідношення статей дітей", - сказав міністр внутрішніх справ Індії після оприлюднення даних перепису.

Прем'єр-міністр Манмохан Сінгх назвав аборти зародків жіночої статі "національною ганьбою" і закликав до "хрестового походу", аби зберегти дівчаток-немовлят.

Втім Сабу Джордж, найвідоміший індійський активіст, що займається цією проблемою, каже, що уряд мало що робить, аби припинити таку практику.

1994 року було заборонено селективний аборт за статтю.

Аборт у Індії загалом є легальним до 12-ти тижнів вагітності, тоді як стать може бути визначена шляхом сканування, починаючи від 14-ти тижнів.

"Усе що потрібно - це суворе дотримання закону, - каже Варша Йоші, директор з програм перепису населення у Делі. - Я вважаю, що уряд просто не виявляє бажання зупинити це".

На сьогодні у країні існує 40 тисяч офіційних ультразвукових клінік, і набагато більше - таких, що ніде не зареєстровані.