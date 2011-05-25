Замість електричного стовпа - витвір мистецтва

Зовнішній вигляд електричних стовпів принципово не змінювався з 1920-х років. Але невдовзі металеві конструкції можуть набути нових, незвичних форм.

Копирайт изображения choi shine architects Image caption Чому лінії електропередачі не можуть виглядати так?

Ці величезні рукотворні споруди вже давно стали частиною ландшафтів. Але чи можуть вони бути чимось мистецьким та прекрасним?

За словами кореспондентки Бі-Бі-Сі Меган Лейн, Британія стала останньою країною, яка запустила змагання на новий дизайн для електричних стовпів. Їх проводять із практичних та естетичних міркувань.

Стовпи будуть необхідні для розбудови нових ліній електропередачі, не залежно від способу видобутку електроенергії - за допомогою вітру, води, або ядерної енергетики. Оскільки прокладати кабелі під землею - дорожче, до того ж потрібно перекопати великі ділянки землі.

Поетичний спадок

Копирайт изображения rex features Image caption Рожевий електростовп був зіркою кіно

Дехто бачить красу вже у тих стовпах, які є нині - фотографи та майстри, що налагоджують роботу ліній електропередачі, оцінили геометричну структуру решіток, які формують стовпи. Натхнення у сірих велетнях, що маршують крізь пейзажі, знаходили також поети. Образ електростовпа був на стільки популярним у 1930-х роках, що ціла поетична школа позичила собі в нього ім'я (в англійській мові на позначення електичного стовпа є окреме слово - pylon).

А ще конструкції увічнили в кіно - зокрема, рожевий електростовп у фільмі "Серед велетнів", в якому художники Рейчел Гріфітс і Піт Постлетвейт зустріли любов серед високовольтних ліній електропередачі.

Марш "гуманоїдів"

В 2008 році подібні змагання провела Ісландська енергетична компанія Landsnet. Високі оцінки здобули людиноподібні проекти електростовпів, які розробила команда архітекторів з Массачусеттса Choi + Shine. Тепер вивчають можливість втілення цього дизайну.

"Особливий інтерес для нас становить пом'якшення візуального впливу. Ми також зацікавлені в окремих вежах для місцевостей, які які привертають посилену увагу людей, у вигляді фігур чоловіка та жінки", - говорить Тордур Гудмундссон, генеральний директор Landsnet.

Копирайт изображения choi shine architects Image caption Білі велетні на тлі чорних скель - чи не краса?

Хоча матеріали та спосіб встановлення таких незвичних веж-гуманоїдів стандартні, є одна принципова відмінність від звичайних стовпів - вони білого, а не металічно-сірого кольору. Таким чином, вони не зіллються з ландшафтом, а навпаки створять контраст.

На думку розробників, ці електровежі можуть прекрасно виглядати на тлі темних вулканічних скель та сірого неба Ісландії. Вони також можуть приваблювати туристів.

"Ми взяли щось, що було більмом в оці, і перетворили його на дещо прекрасне", - каже Томас Шайн, співрозробник нового дизайну електричних стовпів.