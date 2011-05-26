Європа й Азія сподіваються на туркменський газ

Image caption Євросоюз хотів би качати туркменський газ через газопровід Набукко. Однак це поки що лише проект

Британська компанія Gaffney, Cline and Associates оголосила, що Туркменістан має друге за величиною газове родовище у світі після родовища Південний Парс, яким спільно володіють Іран та Катар.

Новина з Туркменістану є доброю не лише для спраглого на енергоресурси Китаю, але також і для Європи.

Як повідомляє кореспондент Бі-Бі-Сі в Центральній Азії Абдуджаліл Абдурасулов, ця новина стала музикою для вух іноземних бізнесменів, які зібралися у туркменській столиці Ашгабаді на міжнародний газовий конгрес.

Енергетичні гіганти на кшталт British Petroleum, Shell чи Total прибули до Ашгабаду зі сподіваннями налагодити взаємини з туркменським урядом, які привели б до газових контрактів у майбутньому.

Але Китай уже їх випередив, підписавши контракт із розробки газового родовища, відомого як Південний Йолотан.

Китай вже імпортує туркменський газ через магістралі, які ведуть із Туркменістану.

Але Європа має надію теж отримати зиск від великих газових покладів цієї центрально-азійської країни.

Євросоюз і туркменське керівництво у минулому виявляли інтерес до можливого заповнення туркменським газом проекту Набукко, що має стати ключовим для Європи газопроводом, однак наразі залишається нереалізованим.