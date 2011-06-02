Таємна ексгумація тіла В‘ячеслава Чорновола

Представники генеральної прокуратури дістали тіло екс-лідера Народного Руху України В‘ячеслава Чорновола з могили на Байковому цвинтарі у Києві, повідомив син політика Тарас Чорновіл.

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Могила В.Чорновола на Байковому цвинтарі у Києві

Ексгумацію, за його словами, провели вночі з середи на четвер таємно від родичів та без їхньої згоди.

"Я сам маю достатньо поверхову інформацію. Можу лише підтвердити, що ексгумацію вночі таки провели. Ще давно я давав згоду на ексгумацію і я її підтверджував. Але я очікував виконання принаймні двох речей. По-перше, що керівництво генпрокуратури не робитиме попередніх заяв з цього приводу. Але Віктор Пшонка розповів про це по телебаченню. Це було некоректним, оскільки він попередньо обіцяв, що такого не буде", - сказав Тарас Чорновіл у коментарі сайту Главком.

Я сам маю достатньо поверхову інформацію. Можу лише підтвердити, що ексгумацію вночі таки провели Тарас Чорновіл, син екс-лідера НРУ

"Генпрокуратура почала проводити ексгумацію тіла лідера Народного руху В'ячеслава Чорновола", - написала агенція Інтерфакс, посилаючись на неназване джерело в правоохоронних органах. Тим часом у прес-службі Генпрокуратури агентству не підтвердили і не спростували цю інформацію, підкресливши, що ексгумація - це не публічна процедура, і її подробиці не повинні бути надбанням громадськості.

Розбився чи вбили?

Упродовж понад 10 років, які минули від дня загибелі Чорновола в нічній автомобільній аварії, його політичні однодумці, а також син Тарас не раз висловлювали припущення, що автокатастрофа на шляху лідера Руху сталася не випадково, а була підлаштована. Не виключали також, що вже після аварії скаліченого політика та його водія добивали кастетами невідомі.

Дискусія довкола необхідності нових досліджень тіла загиблого політика триває не перший рік. Влітку 2009 року Тарас Чорновіл (на той час депутат парламенту від Партії регіонів), дав дозвіл на ексгумацію тіла батька.

Те рішення він назвав непростим для себе, однак пояснив його прагненням встановити об‘єктивні обставини загибелі політика.

Щоправда, згодом він призупинив дію свого дозволу через розголошення генпрокуратурою тієї інформації.

У листопаді 2010 року Тарас Чорновіл дав прокуратурі письмову згоду на ексгумацію тіла батька з умовою, що її проведуть після президентських виборів 2010 року. Причина такого рішення – намагання запобігти використанню тієї події політиками у своїх інтересах.

Вийшло так, що я дізнався про ексгумацію постфактум, майже випадково. Сестра батька - Валентина, прийшла на цвинтар, і побачила, що ексгумацію вже провели. Такі речі у такий спосіб робити не можна Тарас Чорновіл, син екс-лідера НРУ

Ексгумації замало, каже син політика

Віктор Пшонка, опинившись на посаді генерального прокурора, не раз обіцяв провести ексгумацію тіла екс-лідера Народного руху України. Востаннє підтвердження намірів пролунали наприкінці травня 2011 року в телевізійному шоу "Велика політика".

"Ми впритул підійшли до ексгумації, буде призначена нова комісійна експертиза", - сказав Пшонка в телеефірі.

А 2 червня Тарас Чорновіл сказав, що раніше генпрокурор обіцяв повідомити про час ексгумації та запросити його, аби тримати сина політика в курсі процесуальних дій.

"А вийшло так, що я дізнався про ексгумацію постфактум, майже випадково. Сестра батька - Валентина, прийшла на цвинтар, і побачила, що ексгумацію вже провели. Такі речі у такий спосіб робити не можна, - сказав Тарас Чорновіл в інтерв‘ю Главкому.

Слідчі, на його думку, повинні були отримати також згоду інших родичів політика на його ексгумацію, наприклад, вдови та сестри.

Тарас Чорновіл побоюється, що ексгумацію можуть провести, аби лише якомога швидше закрити кримінальну справу. Для того, щоб встановити, чи політик загинув від отриманих під час аварії травм, чи його свідомо добивали невідомі, треба, на думку його сина, крім ексгумації, провести ще цілу низку слідчих дій та допитів.

Екс-лідер Народного руху України загинув 25 березня 1999 року в автокатастрофі поблизу Києва, коли його авто врізалося у навантажений збіжжям КамАЗ з причепом, який намагався розвернутися на нічній дорозі. Разом із Чорноволом загинув його водій, а прес-секретар зазнав тяжких травм, однак вижив.