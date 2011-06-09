Румунію і Болгарію не пускають у Шенген

Копирайт изображения AFP Image caption Так виглядає кордон Румунії і Молдови

Нідерланди вирішили відкласти рішення щодо приєднання Румунії і Болгарії до Шенгенської зони до наступного року.

Герд Леєрс, нідерландський міністр з питань імміграції, заявив про це рішення по тому, як Європейський парламент проголосував за приєднання тих двох балканських країн до Шенгену.

Румунія і Болгарія є членами Європейського Союзу із 2007 року, однак для того, щоб вони увійшли до Шенгенської зони, потрібна згода всіх 25 країн, які до неї входять.

Питання міграції постало гостро у країнах ЄС після напливу іммігрантів до Італії та Франції з країн північної Африки, якими прокотилася хвиля протестів, повстань і заколотів.

Система Шенгену має найвищі стандарти у впорядкуванні кордонів. Румунія і Болагрія відповідають цим стандартам, відповідно, ми не повинні відкладати їхню інтеграцію Президент Європарламенту Єжи Бузек

Відразу після цього Данія посилила перевірку на своїх кордонах, мотивуючи це боротьбою з організованою злочинністю.

Німеччина тоді розкритикувала владу Данії за такі кроки.

Влада Нідерландів мотивує своє бажання відкласти рішення тим, що кордони Румунії і Болгарії буцімто ще не готові до вступу у Шенген і можуть стати "воротами до Європи" для країн-сусідів.

Як приклад, у Нідерландах наводять досвід наземного кордону між Грецією та Туреччиною.

Через нього кожного року тисячі мігрантів потрапляють до Євросоюзу.

Водночас президент Європейського парламенту Єжи Бузек твердить, що кордони Румунії і Болгарії відповідають усім необхідним стандартам.

"Система Шенгену має найвищі стандарти у впорядкуванні кордонів. Румунія і Болагрія відповідають цим стандартам, відповідно, ми не повинні відкладати їхню інтеграцію", - твердить Єжи Бузек.