Фейсбук: в Україні - росте, в Росії - падає

Image caption В Україні понад 22% користувачів Інтернету підписалися на Фейсбук

За останніми даними, число користувачів соціальної мережі Фейсбук за останній місяць упало в низці країн, зокрема у США, Британії та Росії.

Фахівці кажуть, що це може означати, що сайт Фейсбук досяг перенасичення в країнах, де він давно популярний.

Проте в глобальному масштабі число користувачів сайту росте. В цілому майже 700 млн, або 10% населення світу, користуються мережею Фейсбук. Найбільше – 150 млн – у США.

Україна, за даними Фейсбуку, минулого тижня була на 5 місці серед країн, де було найбільше нових членів. А загалом число користувачів сайту з України наближається до 1,5 млн.

Число користувачів, млн. США 150 Індонезія 38 Британія 29,8 Туреччина 29 Індія 27,7 Франція 22,6 Бразилія 20 Італія 19,6 Польща 6,3 Росія 4,6 Україна 1,48 джерело: Facebook

Згідно з даними маркетингової компанії, яка стежить за тенденціями в соціальних мережах в Інтернеті, число користувачів Фейсбуку в США у травні впало на 6 млн.

Компанія також твердить про значне зниження числа користувачів Фейсбуку у Британії, Канаді, Норвегії та Росії.

За словами кореспондента Бі-Бі-Сі з питань технології, в усіх цих країнах Фейсбук – добре відомий, і це може свідчити, що в окремих країнах сайт сягнув межі для розширення.

Оглядачі кажуть, що попри те, що з даних за один місяць не можна робити далекосяжні висновки, можна вже зараз твердити про загальне сповільнення росту Фейсбуку.

За даними дослідників, рівень зростання Фейсбуку у світі сповільнився за останні два місяці.

Але, на їхню думку, природне перенасичення настане тоді, коли 50% населення підпишеться на сайт.

Водночас у багатьох країнах Фейсбук і далі розвивається, особливо швидко в Бразилії й Індії.

В Україні, за даними Фейсбуку, понад 22% користувачів Інтернету користуються цією соціальною мережею.