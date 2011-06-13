Фейсбук: в Україні - росте, в Росії - падає
За останніми даними, число користувачів соціальної мережі Фейсбук за останній місяць упало в низці країн, зокрема у США, Британії та Росії.
Фахівці кажуть, що це може означати, що сайт Фейсбук досяг перенасичення в країнах, де він давно популярний.
Проте в глобальному масштабі число користувачів сайту росте. В цілому майже 700 млн, або 10% населення світу, користуються мережею Фейсбук. Найбільше – 150 млн – у США.
Україна, за даними Фейсбуку, минулого тижня була на 5 місці серед країн, де було найбільше нових членів. А загалом число користувачів сайту з України наближається до 1,5 млн.
Згідно з даними маркетингової компанії, яка стежить за тенденціями в соціальних мережах в Інтернеті, число користувачів Фейсбуку в США у травні впало на 6 млн.
Компанія також твердить про значне зниження числа користувачів Фейсбуку у Британії, Канаді, Норвегії та Росії.
За словами кореспондента Бі-Бі-Сі з питань технології, в усіх цих країнах Фейсбук – добре відомий, і це може свідчити, що в окремих країнах сайт сягнув межі для розширення.
Оглядачі кажуть, що попри те, що з даних за один місяць не можна робити далекосяжні висновки, можна вже зараз твердити про загальне сповільнення росту Фейсбуку.
За даними дослідників, рівень зростання Фейсбуку у світі сповільнився за останні два місяці.
Але, на їхню думку, природне перенасичення настане тоді, коли 50% населення підпишеться на сайт.
Водночас у багатьох країнах Фейсбук і далі розвивається, особливо швидко в Бразилії й Індії.
В Україні, за даними Фейсбуку, понад 22% користувачів Інтернету користуються цією соціальною мережею.