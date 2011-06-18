Найбільший у світі смарагд показали в Колумбії

Копирайт изображения AP Image caption Найбільший у світі смарагд називають безцінним

Найбільший у світі смарагд "Фура" показали в Колумбії - країні, де цей величезний коштовний камінь знайшли 12 років тому.

Він важить майже 2,5 кілограми і має 15,000 карат. Його форму не змінювали відтоді, як знайшли у копальнях Музо у Бояці, що за 75 кілометрів на північ від столиці Боготи.

"Це унікальний камінь, не має жодного сенсу ділити його на частини, коли він такий великий. Настільки великий, що вже вважається найбільшим серед усіх, що знайдено у світі", - каже Джемі Рохас, президент Асоціації виробників смарагдів Колумбії.

Він розповідає, що 1 карат смарагду може коштувати від 1 тисячі до 100 тисяч доларів США. Ціна залежить від якості і стану каменю.

Експерти кажуть, що порахувати вартість унікального смарагду, який має 15,000 карат, - неможливо.

Раніше найбільший у світі смарагд показували на багатьох виставках у різних країнах, але ніколи у самій Колумбії з міркувань безпеки.

Найбільші у світі експортери смарагдів у світі вважаються Колумбія, Бразилія і Замбія.