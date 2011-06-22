У Китаї звільнили художника Ай Вейвея

Китайський художник і громадський діяч Ай Вейвей звільнений під заставу і повернувся додому після понад двох місяців ув'язнення.

Копирайт изображения Reuters Image caption Так Ай Вейвей уявляє роль особистості в суспільстві

Його звільнили в середу ввечері по тому, як художник визнав себе винним в ухилянні від сплати податків, повідомляє офіційна агенція Сіньхуа.

Відомий критик становища з правами людини в Китаї, Ай Вейвей був заарештований у квітні. Кампанія за його звільнення набрала справді глобальних масштабів.

Мені заборонено розмовляти з журналістами. У мене все добре, дякую за увагу з боку ЗМІ Ай Вейвей

В телефонній розмові з Бі-Бі-Сі художник сказав, що він удома, але не може давати інтерв'ю, бо це обумовлено умовами його звільнення: "Мені заборонено розмовляти з журналістами. У мене все добре, дякую за увагу з боку ЗМІ".

Хоча влада в Пекіні стверджує, що приводом для арешту художника була несплата податків, прихильники Ай Вейвея вважають справжніми мотивами влади його правозахисну діяльність.

Ай Вейвей зажив міжнародної слави на початку 1980-х. Одна з найпомітніших робіт за участі Ай Вейвея - головна арена Олімпіади в Пекіні, стадіон "Пташине гніздо".

В жовтні 2010 року він виставив у лондонській галереї Тate Modern інсталяцію зі 100 мільйонів скляних зернят соняшника. За словами художника, інсталяція "Соняшникове насіння" мала на меті посіяти сумнів у ролі особистості в суспільстві.

Як повідомила агенція Сіньхуа, 54-річний художник "потерпає від хронічної хвороби", і його звільнили за гарну поведінку після "зізнання в незаконних діях".

Однак кореспондент Бі-Бі-Сі в Пекіні Деміан Ґрамматікус передає, що звільнення художника вимагала міжнародна спільнота, яка тиснула на владу Китаю.

Наш кореспондент додає, що досі невідома доля заарештованих з Ай Вейвеєм його родича, водія і бухгалтера.