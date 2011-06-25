Помер "лейтенант Коломбо"

Американський актор Пітер Фальк, який зіграв роль детектива Коломбо у серіалі, що набув популярності у всьму світі, помер у Каліфорнії у віці 83 років.

Копирайт изображения Reuters Image caption На свою першу церемонію "Оскар" Пітер Фальк прийшов у смокінгу, взятому напрокат

Народжений у Нью-Йорку у родині емігрантів із Польщі та Росії, у трирічному віці Пітер Фальк переніс операцію на оці, враженому раком.

Ніхто із оточення Пітера Фалька не вірив в можливість його акторської кар’єри, проте від першої ролі у "Дон Жуані" Мольєра із 1956 року Пітер Фальк зіграв понад 20 ролей.

Свої два "Оскари" за ролі другого плану пан Фальк отримав за участь у стрічках "Корпорація вбивств" та "Жменя чудес". При цьому на свою першу церемонію "Оскар" Пітер Фальк приїхав на старенькому "Фольксвагені", одягнений у смокінг, взятий на прокат.

Ці два аксесуари, у дещо зміненому вигляді, фігурували і у серіалі, що приніс Пітеру Фальку загальносвітову популярність. Незмінними супутниками детектива Коломбо у одноіменному серіалі були старенький "Пежо" та плащ, який на знімальний майданчик приніс сам актор. Так само "фірмовим знаком" детектива Коломбо стала фраза "І ще одне..."

Серіал із Пітером Фальком у головній ролі, від якої відмовився Бінг Кросбі, ішов на телебаченні від 1968 по 2003 рік, за які актор отримав 4 нагороди "Еммі". 30 років "у шкірі", чи, радше, "к плащі" лейтенанта Коломбо також принесли Пітеру Фальку десятки мільйонів доларів.

Отанні роки свого життя Пітер Фальк страждав від хвороби Альцгеймера і майже не з’являвся на публіці.