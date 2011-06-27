Грузія хоче стати Джорджією

Копирайт изображения AFP Image caption Про причини рішення перейменування країни з "Грузія" на "Georgia" поки не повідомляється

Тбілісі звернувся до країн-членів ООН із проханням перейменувати офіційну назву країни з "Грузія" на англомовну назву Джорджія - "Georgia".

Міністерство закордонних справ цієї країни направило ноту із відповідним змістом до більшості країн світу.

Повідомляється, що першою на прохання Тбілісі відгукнулася Південна Корея. Вона вже почала процедуру перейменування країни.

Самі грузини називають свою країну "Сакартвело". Це слово походить від одного з регіонів Грузії - Картлі.

Однак на сході цей народ називали гурз, гурдж. У російській мові з'явилося слово "гурзін", яке пізніше внаслідок перестановки звуків перетворилося на "грузін".

До речі, у сусідній Туреччині цю країну досі називають "Гурджистан".

У Тбілісі дуже пишаються тим, що англійською мовою їхня країна лунає як Джорджія - Georgia.

Є кілька версій етимології походження цього слова. Одне з них - від святого Георгія, якого особливо шанують у Грузії. Друге - від грецького слова "георгікус", що означає "сільськогосподарський".