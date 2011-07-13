Юрія Мєшкова вигнали з України на 5 років

Окружний адміністративний суд Криму ухвалив видворити першого і останнього президента Криму Юрія Мєшкова з території України. Суд також заборонив йому в`їзд в Україну на 5 років.

Image caption Юрій Мєшков не відмовився від своїх політичних поглядів і через 16 років

Тим рішенням суд підтримав подання СБУ, яка вимагала негайного видворення Мєшкова з України за непрямі заклики до зміни конституційного ладу в Криму.

7 липня Мєшков закликав жителів автономії провести у 2012 році референдум про відновлення скасованої центральною владою України в 1995 році Конституції Криму 1992 року.

Тоді ж таки екс-президент Криму засудив чинну кримську владу за бійку працівників міліції і представників козачих організацій у Феодосії 2 липня через спробу козаків повторно встановити уклінний хрест, демонтований 1 липня за рішенням суду.

Хай роблять це силоміць, у кайданках, як це прийнято у нинішнього режиму. Юрій Мєшков, екс-президент Криму

При цьому він закликав "взятися за вила". Той вислів викликав обурення голови кримського уряду, представника Партії регіонів Василя Джарти.

Формально Мєшков має право упродовж 10 днів оскаржити рішення суду в Апеляційному суді, однак йому доведеться це робити з-за кордону, оскільки у рішенні першої судової інстанції йдеться про його негайне видворення з України.

Сам Мєшков заявив, що відмовляється добровільно виїздити з України: "Хай роблять це силоміць, у кайданках, як це прийнято у нинішнього режиму".

СБУ була вимушена звернутися до суду по тому, як Мєшков відмовився добровільно залишити Україну протягом 24 годин. Тоді екс-президент Криму назвав розпорядження СБУ нікчемним і відмовився його виконувати.

Юрій Мєшков який обіймав посаду президента Криму трохи більше року - з лютого 1994 по березень 1995. 2 липня 2011-го повернувся на півострів після тривалої відсутності.

Останні 16 років, маючи російське громадянство, Юрій Мєшков жив у Росії. Повернувшись до Криму, він неодноразово заявляв про готовність боротися за самостійність Криму та закликав до насильницького повалення чинної кримської влади. Юрій Мєшков досі вважає себе законно обраним президентом, попри те, що Верховна Рада України скасувала цю посаду і відмінила Конституцію Криму, ухвалену кримським парламентом за часів президентства Мєшкова.

Джерела Бі-Бі-Сі повідомляють, що Юрій Мєшков був затриманий саме через ці через заяви.

"Оцінюючи реальну ситуацію, що склалася тепер у Криму, думаю, доречно буде згадати слова Уїнстона Черчіля: "Бандита не злякаєш піднятими руками!". Тобто, фігурально висловлюючись, пора опустити руки та взятися за вила", - заявив невизнаний кримський президент кілька днів тому на прес-конференції у Сімферополі.

У відповідь на це прем’єр-міністр автономії Василь Джарти заявив, що проти Юрія Мєшкова найближчим часом може бути порушена кримінальна справа.

Приїхав громадянин Російської Федерації і закликає брати вила й іти на владу. Людина, яка давно вже забута як страшна історія для Криму прагне звернути на себе увагу. Найближчим часом упевнений, він покине державу Україна Василь Джарти, голова уряду Криму

"Приїхав громадянин Російської Федерації і закликає брати вила й іти на владу. Людина, яка давно вже забута як страшна історія для Криму прагне звернути на себе увагу. Найближчим часом, я впевнений, він (Мєшков) покине державу Україна, а з приводу його висловлювань, я так думаю, буде порушено кримінальну справу", - сказав голова уряду Криму.

Кримське управління СБУ відмовилося від коментарів, повідомивши, що офіційна інформація з’явиться незабаром.

Прихильники Юрія Мєшкова припускають, що СБУ готує його депортацію до Росії.

Юрій Мєшков був обраний президентом автономії 30-го січня 1994 року. Він тримав політичний курс на зближення Криму з Росією: хотів запровадити у Криму рубль, підписати з Росією військово-політичний союз, а також надати жителям півострова російське громадянство.

17 березня 1995 року внаслідок тривалого жорсткого конфлікту з офіційним Києвом він був позбавлений посади, після чого втік до Москви.