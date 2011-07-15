Парламент Італії схвалив пакет "жорсткої економії"

Копирайт изображения Reuters Image caption Прем'єр Сильвіо Берлусконі під час дебатів у парламенті

Нижня палата італійського парламенту схвалила пакет "жорсткої економії" у намаганнях подолати фінансову кризу в країні.

Сенат ще у четвер схвалив пакет, який включає скорочення на суму 48 мільярдів євро впродовж наступних трьох років.

Державний борг Італії є одним із найвищих серед країн єврозони. Вона не хоче просити фінансову допомогу у інших країн єврозони.

Італійський прем'єр-міністр Сильвіо Берлусконі сказав, що Італія перебуває на першому плані економічних проблем єврозони.

Пакет "жорсткої економії" підтримали 314 членів нижньої палати парламенту. 280 проголосували проти.

Тиск ринків

Редактор Бі-Бі-Сі із європейських питань Ґевін Гьюїт каже, що і уряд, і опозиція знають, що Італія перебуває під тиском з боку фінансових ринків через значні борги.

Раніше цього тижня Міжнародний валютний фонд сказав, що Італія повинна вдатись до рішучих кроків, щоб скоротити витрати.

Пакет включатиме збільшення плати за медичне обслуговування, скорочення регіональних субсидій та допомоги сім'ям, а також замороження зарплат для працівників у державному секторі.

Уряд також хоче підняти пенсійний вік та приватизувати деякі державні компанії.

Пакет розглядали у парламенті швидше запланованої дати на тлі побоювань, що Італія, після Греції, Іспанії та Ірландії, стане наступною країною, яка не зможе погасити свої борги.

Представники лівих сил, які перебувають в опозиції, сказали, що цей пакет є надто жорстким щодо бідних італійців, і голосували проти.