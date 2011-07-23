Співачка Емі Вайнхауз померла

Image caption Скандали і депресія переслідували Емі Вайнхауз

Британська співачка Емі Вайнхауз виявлена мертвою в її помешканні в Лондоні. Їй було 27 років.

Поліція трактує смерть як "незбагненну".

Повідомляють, що батько співачки Мітч Вайнхауз терміново вилетів до Лондона з Нью-Йорка.

Попри славу і популярність, Емі Вайнхауз потерпала від проблем із наркозалежністю та алкоголізмом, від яких намагалася лікуватися. За іронією, одна із її найвідоміших композицій з другого альбому Back to Black, відзначеного п'ятьма нагородами Ґреммі, має назву Rehab.

Її кар'єра супроводжувалася скандальним приватним життям. Співачка також потерпала від депресії.