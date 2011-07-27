В США розслідують фіктивні шлюби українців і росіян

У Сполучених Штатах висунули звинувачення особам, причетним до організації фіктивних шлюбів для іммігрантів з Росії, України та інших країн Східної Європи з метою отримання громадянства. Газета Washington Post пише, що з 2002 року вони організували цілий шахрайський бізнес.

Видання розповідає, що федеральне велике журі висунуло звинувачення 14-ом особам. Це сталося після того, як в передмісті Сакраменто затримали їхнього ватажка Сергія Потепалова.

Газета цитує представника Департаменту національної безпеки Дена Лейна, за словами якого група організувала щонайменше дев'ять фіктивних шлюбів - ці випадки фігурують у обвинувачувальному акті. Хоча загалом, як вважає влада, Потепалов та його спільники майже 40 разів намагалися обійти американське законодавство.

"Ідеться не про знедолених людей, які шукають кращого життя. Ми говоримо про тих, хто шукає прибутку. Вони використовують нашу щедру іміграційну систему, яка розроблена, щоб допомогти людям приїхати сюди з гуманітарних причин, співчуваючи їм", - сказав Ден Лейн.

Як пише газета, за можливість залишитися у Сполучених Штатах іноземці платили Сергію Потепалову і його спільнику Кіту О'Нілу 10 тисяч доларів. Американці, які погоджувалися на фіктивний шлюб, отримували половину суми.

За словами прокурорів, учасники цих махінацій одружувалися, робили весільні фото, орендували житло, аби створити видимість стосунків, а також узгоджували свої історії для працівників імміграційних служб.

"Вони запевняють, що кохають одне одного, але це не означає, що вони провели більше часу разом, ніж у день весілля", - стверджує прокурор Деніел МакКонкі.

14 людей, яким висунуті звинувачення у цій справі, зараз перебувають під вартою, ще троє - у розшуку.

Розслідування почалося в 2006 році, коли Сергія Потепалова запідозрили у подачі фіктивних клопотань на отримання віз від імені українських та російських громадян, пише Washington Post.