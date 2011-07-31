Анджеліну Джолі нагородили у Сараєво

Копирайт изображения Reuters Image caption Нв 17-й щорічний кінофестиваль у Сараєво Анджеліна Джолі приїхала з Бредом Піттом

Анджеліна Джолі отримала нагороду за "активну діяльність у складнощах реального світу" на кінофестивалі у Сараєво.

Фільм, де Анджеліна Джолі дебютувала у якості режисера, розповідає про події під час війни у Боснії у 1992-1995 роках.

Зала аплодувала стоячи, коли пані Джолі отримала нагороду фестивалю - серце.

Копирайт изображения Reuters Image caption Анджеліна Джолі відзначила "теплоту і гостинність" у Сараєво

"Я казала Бреду, що боюся, що заплачу", - сказала Анжеліна Джолі, витираючи сльози.

36-річна Джолі, яка приїхала на кінофестиваль у Сараєво зі своїм бойфрендом Бредом Піттом, відвідувала Боснію кілька разів як посол доброї волі під егідою агенції ООН з питань біженців.

Деякі сцени у фільмі пані Джолі "На землі крові і меду" були зняті у Боснії, інші - в Угорщині. Кінострічка розповідає про любовну історію між боснійською мусульманкою і сербом, які були по різні сторони одного конфлікту.

Планується, що фільм вийде у прокат у грудні.