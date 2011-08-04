Герой коміксів "Людина-павук" змінив расу

Видавництво Marvel Comics представило нового Спайдермена - напів-афроамериканського, напів-латиноамериканського походження, який замінить нещодавно вбитого Пітера Паркера.

Копирайт изображения Reuters Image caption Нова Людина-павук живе зі своїми афро і латиноамериканськими батьками в етнічно різнобарвному Брукліні

Головний редактор Marvel, Алекс Алонсо сказав, що новий герой "відображає нашу (американську) культурну спадщину".

Пітер Паркер "загинув" у червні цього року в серії коміксів під назвою "Ultimate Spider-Man".

Як і Паркер, Моралес - трохи загальмований підліток із робітничого класу з околиць Нью-Йорка.

Він живе з афро-латиноамериканськими батьками в етнічно різнобарвному Брукліні, тоді як Паркер був білим і виховувався своїми тіткою та дядьком у переважно білому районі Квінс.

Таким чином "ми хотіли зробити заяву про 21 століття", - сказав Алонсо.

Головний редактор видавництва, чия мати походить з Англії, а батько - з Мексики, сказав, що плакав, коли Барака Обаму обрали президентом, "почасти тому, що він був афроамериканцем, але переважно через той факт, що він має змішане походження".

Алонсо також додав, що коли Моралес "тепер зніме свою маску, його вигляд дуже відрізнятиметься, і він має бути емоційно близьким усім новим читачам".

Він розповів агенції Франс-Прес, що творець "Людини-павука", письменник Майкл Бендіс - єврей, і має двох усиновлених дітей з Африки.

"Тож, я знаю, що для нього це було особистим," - сказав Алонсо.