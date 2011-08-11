Бунти в Англії: чому? Відповідь соціопсихолога

Впродовж кількох днів британська поліція намагається вгамувати масові бунти та мародерство, які котяться містами країни. Прем’єр-міністр Британії заявив, що поведінка бунтівників, в тому числі дітей, свідчить про те, що деякі частини британського суспільства – хворі. Чому це відбувається?

Копирайт изображения AFP Image caption Британія переживає найгірші за десятки років масові бунти

Ендрю Сілк, професор кримінології з Університету Східного Лондона розповів Бі-Бі-Сі про природу масових заворушень з точки зору соціальної психології?

Ендрю Сілк: Якщо ми подивимося на заворушення вцілому, на їхній вплив, то це дуже могутнє знеособлення, це стан, коли усуваються заборони - частково тому, що ви стаєте частиною натовпу, але також тому, що у вас з’являється відчуття анонімності.

І у цьому стані знеособлення, деніндивідуалізації людина може стати більш жорстокою і агресивною.

Якщо ми подивимося на заворушення в цілому, на їхній вплив, то це дуже могутнє знеособлення, це стан, коли усуваються заборони - частково тому, що ви стаєте частиною натовпу, але також тому, що у вас з’являється відчуття анонімності.

Бі-Бі-Сі: Тобто ідеї моральності, того, що гарно, а що погано, просто зникають у цьому запалі?

Ендрю Сілк: Власне, відбувається те, що вмикається менталітет натовпу і перекриває звичайні моральні стандарти людини і її моральний код. Якщо цих людей ізолювати, витягти їх з натовпу, з їхнього контексту, ви не матимете проблем. Але коли занурити їх у натовп, тоді починаються труднощі.

Психологія натовпу придушує особистість людини. Відбувається знеособлення, тому що ваша ідентичність слабшає, відчуття себе як особистості слабшає. Адже ви стаєте частиною натовпу і робите те, на чому, власне, зосереджений увесь натовп. Якщо натовп займається насильством, мародерством, то ви теж можете до цього долучитися.

Я підозрюю, що деякі люди просто вийшли подивитися на те, що відбувається і їх захопив натовп. Вони не обов’язково залишили будинки тієї ночі з наміром бити чи грабувати, а власне, були захоплені запалом моменту.

Я певний, що дехто з них потім про це дуже пожалкував. Інші – безумовно вийшли з твердим наміром долучитися до насильства. Але причина, чому це набуло такого поширення і масовості – у соціальній психології.

Я підозрюю, що деякі люди просто вийшли подивитися на те, що відбувається і їх захопив натовп. Вони не обов’язково залишили будинки тієї ночі з наміром бити чи грабувати, а були захоплені запалом моменту

Бі-Бі-Сі: Ці ідеї щодо психології натовпу загальновідомі. Чи показав щось нове наприклад той факт, що так багато було розтрощено цих розкішних магазинів з скляними фасадами? Усі знають, що зараз модно мати, і у кого це є, а в кого – ні, чи це відкрило щось нове для психології?

Ендрю Сілк: Я думаю, ключова відмінність, яку ми спостерігали під час цих безладів – це, напевно, соціальні медіа. Переважно тому, що вони дозволили швидко поширювати новини про виступи, дуже швидко збиратися різним групам і рухатися у напрямку проблемних районів.

Про прагнення до багатства відомо вже давно. Я думаю, те, з чим ми сикнулися тепер – то це новий поворот, до якого призвели старі проблеми.

Кім того, серед інших факторів – ми знаємо, наприклад, що коли темно, знеособлення відбувається ще сильніше, тому що у людини з’являється відчуття: "мене не бачать", "мене ніхто не впізнає", "я – анонім". Тож елемент анонімності – це ключовий фактор.

Ми також знаємо, що багато з бунтівників споживають алкоголь, тож усі заборони для них зникають набагато швидше.