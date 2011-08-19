На Донеччині загинуло двоє шахтарів

Двоє шахтарів загинули на шахті імені Стаханова у місті Димитров Красноармійського району Донецької області.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Трагедії на українських шахтах почастішали в останні місяці

Шахтарі потрапили під обвал покрівлі на глибині понад 800 метрів. Загалом зона обвалу становить 10 метрів. Про інших постраждалих міністерство з надзвичайних ситуацій не повідомляє.

На аварійній ділянці шахти роботи заборонені, причина, через яку стався обвал, з'ясовують.

Наприкінці липня внаслідок вибуху метану на шахті "Суходільська-Східна” загинуло 26 гірників. На шахті імені Бажанова у Макіївці Донецької області загинуло 11 людей.

Українські шахти вважаються найбільш небезпечними у світі. Це зумовлюється тим, що поклади вугілля знаходяться у вкрай складних гірничо-геологічних умовах. Як кажуть фахівці, таких умов немає в жодній країні, де видобувають вугілля.

Окрім того, українські шахти вважаються вкрай старими: у 90-х роках минулого століття третину з них закрили, оскільки вони експлуатувалися близько 100 років. Більше половини українських шахт вважаються вкрай небезпечними через викиди метану та вугільного пилу.

Саме тому, на думку фахівців, трагедії на українських шахтах - не рідкість.