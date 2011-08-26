Три українські клуби – у Лізі Європи

Три українські клуби пробилися до групового етапу Ліги Європи. Це київське "Динамо", харківський "Металіст" та полтавська "Ворскла".

Копирайт изображения AFP Image caption Оглядачі одностайні: харківському "Металісту" у четвер на полі вдавалося все. 4-0 на користь українського клубу

Напередодні пройшли матчі-відповіді у кваліфікації до Ліги Європи, другого за престижністю футбольного змагання Старого Світу. Всього в них брали участь п’ять українських команд, але дві з них вилетіли за підсумками двох матчів.

Так, львівські "Карпати" зіграли внічию з "ПАОК" з Греції: 1-1, але за підсумками двох ігор у наступне коло вийшла грецька команда. Дніпропетровський "Дніпро" виграв у лондонського "Фулхема" 1-0, але через поразку 2-0 у першій зустрічі далі участь у Лізі Європи "Дніпро" не продовжить.

Столичне "Динамо" напередодні вдруге виграло у болгарського "Літекса", "Ворскла" також вдруге перемогла бухарестське "Динамо". А харківський Металіст розгромив французьке "Сошо" 4-0, і це після нічиї у першій грі.

Жеребкування, яке визначить подальших суперників українських клубів, відбудеться в п’ятницю.

Крім того, напередодні стали відомі суперники єдиного українського клубу, який цього року гратиме у Лізі Чемпіонів. Так, до однієї групи з донецьким "Шахтарем" потрапили російський "Зеніт", португальський "Порту" та кіпрський "АПОЕЛ".

Усі суперники "Шахтаря" є чемпіонами своїх країн, а "Порту" є чинним чемпіоном Ліги Європи. Перші матчі групового турніру пройдуть 14 вересня.