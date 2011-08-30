Шоколад може захистити мозок і серце

Вживання шоколаду в великих кількостях може на третину знизити ризик розвитку ішемічної хвороби серця та інсульту - такого висновку дійшли вчені з Кембріджського університету.

Копирайт изображения Getty Image caption Шоколад - смачні ліки для серця і голови

У дослідженні взяли участь понад 100 тисяч пацієнтів.

В той же час, дослідники поперджають, що надмірне споживання шоколаду може викликати інші захворювання.

Вчені з Британського Фонду Серця стверджують, що існують більш ефективні способи захисту серця.

Кембріджські науковці порівняли можливість виникнення ризику для мозку й серця в двох групах людей. Перша група споживала малу кількість шоколаду, менш ніж дві плитки на тиждень, друга, відповідно, більше ніж дві плитки на тиждень.

Результати досліджень показали, що надмірне споживання шоколаду призводило до 37 % зниження серцево-судинних захворювань, а також до 29 % скорочення ризику виникнення інсульту в порівнянні з низьким рівнем споживання.

Дослідження дійсно припускає, що шоколад може мати певні переваги для здоров'я серця, але нам потрібно з'ясувати, за рахунок чого це відбувається. Ми не можемо давати людям пораду вживати більше шоколаду на основі цього дослідження Вікторія Тейлор, Британський Фонд Серця

Один з науковців, доктор Оскар Франко стверджує, що шоколад відомий за своїми властивостями знижувати артеріальний тиск. Він також додав, що результати досліджень були "перспективні", але потребують подальшого вивчення, щоб підтвердити захисний ефект.

Результати досліджень також застерігають, що шоколад може призвести до збільшення ваги і діабету другого типу. Шоколад може бути використаний для захисту від проблем із серцем і інсультом, за умов зниження в ньому вмісту цукру й жирності.

"Якщо ви не вживаєте шоколаду, результати досліджень - не привід починати його їсти. Для тих, хто полюбляє шоколад – краще уникати зловживання і вживати шоколад в невелеких кількостях", - порадив доктор Франко.

"Дослідження дійсно припускає, що шоколад може мати певні переваги для здоров'я серця, але нам потрібно з'ясувати, за рахунок чого це відбувається. Ми не можемо давати людям пораду вживати більше шоколаду на основі цього дослідження", - каже Вікторія Тейлор, старший дієтолог Британського Фонду Серця (British Heart Foundation).

"Якщо ви хочете знизити ризик серцевих захворювань, то є кращі можливості, ніж коробка шоколадних цукерок", - додала доктор Тейлор.