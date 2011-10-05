"Нобеля" з хімії присудили за квазікристали

Копирайт изображения AFP Image caption Даніель Шехтман отримає 1,45 млн доларів

Нобелівську премію з хімії присудили ізраїльському вченому Даніелю Шехтману за дослідження структури квазікристалів.

Його відкриття пояснює хаотичну мозаїчну структуру кристалів.

Квазікристали - це одна із форм організації структури твердих тіл.

Перший квазікристал Даніель Шехтман відкрив у 1984 році. Це був сплав алюмінію із марганцем.

Квазікристали переважно утворюються при швидкому охолодженні розплавлених сплавів металів.

Пан Шехтман працює в ізраїльському інституті технології "Техніон".

Премію у розмірі 1,45 мільйонів доларів він отримає одноосібно.

Нобелівська премія з хімії є останньою у низці премій фундаментальних дисциплін, які Нобелівський комітет присуджує щорічно, починаючи з 1901 року (за винятком кількох років).

Раніше були оголошені переможці у медицині та фізиці.

В четвер мають оголосити ім'я нобелівського лауреата у царині літератури, а 8 жовтня в Осло оголосять лауреата Премії миру.

у 1968 році Банк Швеції додав до списку ще премію з економіки. Її мають оголосити 10 жовтня.