"Нобеля" з хімії присудили за квазікристали
Нобелівську премію з хімії присудили ізраїльському вченому Даніелю Шехтману за дослідження структури квазікристалів.
Його відкриття пояснює хаотичну мозаїчну структуру кристалів.
Квазікристали - це одна із форм організації структури твердих тіл.
Перший квазікристал Даніель Шехтман відкрив у 1984 році. Це був сплав алюмінію із марганцем.
Квазікристали переважно утворюються при швидкому охолодженні розплавлених сплавів металів.
Пан Шехтман працює в ізраїльському інституті технології "Техніон".
Премію у розмірі 1,45 мільйонів доларів він отримає одноосібно.
Нобелівська премія з хімії є останньою у низці премій фундаментальних дисциплін, які Нобелівський комітет присуджує щорічно, починаючи з 1901 року (за винятком кількох років).
Раніше були оголошені переможці у медицині та фізиці.
В четвер мають оголосити ім'я нобелівського лауреата у царині літератури, а 8 жовтня в Осло оголосять лауреата Премії миру.
у 1968 році Банк Швеції додав до списку ще премію з економіки. Її мають оголосити 10 жовтня.