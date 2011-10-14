Закриті українські школи в Донецьку: без оптимізму

Image caption Акція протесту біля школи в Макіївці

Донецький окружний адміністративний суд розпочав розгляд по суті скарги, яка стосується школи № 3 у Макіївці.

Навесні цього року депутати міської ради вирішили закрити чотири школи, із них три – з українською мовою навчання. Скільки триватиме судовий процес, невідомо.

Зараз будівля третьої школи порожня. Вивезли все: парти, стільці, дошки. 100 учнів відвідують інші навчальні заклади.

Батьки та діти стверджують: стало гірше.

"Ми тепер ходимо до школи № 16, але нам не подобається, - розповіли 11-річні Яна Скрябіна та Лада Веретеннікова. – Наша стара – набагато краща. Сюди ми ходили пішки, а туди – їздимо маршруткою, хвилин 15-20".

Кожна така поїздка витрушує батьківські кишені на 2 гривні 50 копійок. У селищі, де живуть діти, ходить лише приватний транспорт.

Закриваючи школу, влада обіцяла шкільний автобус. І пустила його – правда, тільки до однієї зі шкіл, куди перейшли більшість учнів. До інших закладів школярі дістаються самотужки.

"У мене троє дітей, із них двоє – шести та восьми років – школярі, старший син – інвалід. - розповіла мешканка селища Світлана Калініна. – Закрили школу, і тепер мої діти їздять на уроки на шкільному автобусі. Він іде переповнений, пасажирів більше, ніж місць. Після занять автобус забирає і привозить. Зупинка не обладнана, навісу немає. Коли був дощ, діти промокли до нитки і застудилися. Зараз хворіють і не ходять до школи. Звільнитися із роботи для того, щоб відводити малих після уроків додому, я не можу. Раніше все було поруч, а тепер допомогти нікому".

Оптимізація без оптимізму

Навчання дітям із "оптимізованої" школи дається важко ще й тому, що в рідному навчальному закладі всі предмети викладалися українською, а в нових школах – здебільшого російською.

Місцева влада запевняла, що завдяки закриттю наших шкіл краще фінансуватимуть інші. Будь ласка, робіть! Та ми не бачимо цього в жодній школі. Ганна Назіпова, мешканка Макіївки

Навіть там, де чиновники відрапортували про створення українських класів, підручники видали… російською. "Син плаче, йому важко вчитися, перекладати кожен урок, - розповіла мати восьмикласника Ганна Назіпова. – Адже у старій школі всі предмети були українською".

"Соціальної напруженості немає: всі діти зі школи № 3 навчаються в інших закладах, організоване підвезення до школи № 19, хоча вона розташована в межах пішої доступності. Всі вчителі, за винятком п‘ятьох, які відмовилися самі, працевлаштовані", - запевнив заступник начальника управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації Микола Артемов.

Ініціативна група батьків вимагає відкрити школу № 3 для навчання. Дорослі та діти навіть провели мітинг під стінами навчального закладу.

Селище занепадає з того часу, як закрилася шахта. Потім не стало будинку культури, гуртожитку, хлібозаводу. На черзі – школа.

"Донька збиралася купувати будинок поруч із моїм, але дізналася, що школу закрили, і передумала. У неї з чоловіком двоє синів, їх учити треба, - скаржиться Ольга Лернікова, мешканка селища. – Не приїздитиме молодь – вимре селище, ніякого життя не буде".

У чому полягає ефект "оптимізації" сфери освіти, батьки та і не зрозуміли. Адже і в нових навчальних закладах продовжують збирати гроші "до фонду класу" та "до фонду школи".

"За місяць ми відчули, наскільки дорожче стало вчити дітей, - підсумовує Ганна Назіпова. – Заплати за дорогу туди і назад, плюс "побори" у школах. Суми зашкалюють. Наші батьки поки відмовляються платити, але скільки вони протримаються, не знаю. Місцева влада запевняла, що завдяки закриттю наших шкіл краще фінансуватимуть інші. Будь ласка, робіть! Та ми не бачимо цього в жодній школі".