Справа проти Тимошенко - агонія чи повернення боргу

Копирайт изображения AFP Image caption Юлія Тимошенко - нова справа

Після "газової" справи проти Юлії Тимошенко, нова виглядає, як виклик і європейським структурам, і українській опозиції.

Високі очільники практично ухиляються від коментарів. Хоча у п’ятницю прем’єр Микола Азаров, перебуваючи в Умані на Черкащині, заявив про обґрунтованість нової кримінальної справи стосовно екс-прем'єра, зазначивши, що за 405 мільйонів доларів боргу, які вимагає Міноборони Росії, хтось повинен відповісти.

Давно забуте старе

13 жовтня 2011 року керівник головного слідчого управлдіння СБУ Іван Деревянко заявив, що Юлія Тимошенко, як президент корпорації Єдині енергетичні системи України, за попередньою змовою з колишнім прем'єром Павлом Лазаренком здійснила замах на розтрату коштів державного бюджету України в особливо великах розмірах.

Захисник Тимошенко Сергій Власенко відкидає ці звинувачення і твердить, що прихильники екс-прем'єра вживуть всіх заходів для відстоювання прав своєї підзахисної.

"Будемо використовувати всі юридичні і політичні можливості щодо захисту Тимошенко. Будемо оскаржувати в суді, робити політичні заяви, використовувати вплив парламентської фракції, звернення до людей, механізми Європейського суду з прав людини. Хоча до цього суду можна буде звернутися лише після того, як будуть пройдені всі внутрішні процедури",- каже Сергій Власенко.

"Вбити Юлю"

На думку Директора Інституту глобальних стратегій Вадима Карасьова, яку він висловив bbc.ua, нова справа проти Юлії Тимошенко означає агонію, пов’язану з попередньою справою проти екс-премєра, і розумінням владою того, що Тимошенко потрібно випускати.

Політолог вважає, що це зроблено поспіхом і в пошуках виходу з глухого кута.

"Реанімували те, що лежить на поверхні, що не потребує якогось антитимошенківського креативу. Взяли і реанімувалу справу 90 х років. Те, що нова справа проти особи, означає, що Тимошенко знову підозрювана. Вона буде обмежена у своїй політичній діяльності, має ходити на допит у Генпрокуратуру. Це значно обмежить політичний маневр. Це, звичайно, якщо вона вийде на волю під тиском світової спільноти",- каже політолог.

На думку Карасьова, це потрібно тим, хто хоче політично і юридично вбити Тимошенко.

Такої ж думки дотримується і Власенко.

"Коли повністю розвалилися справи про Кіотські гроші, про автівки для села, коли весь світ визнав газові справи політично вмотивованими і існування політичних репресій в Україні, ,- каже Власенко.

Російське питання

Нині влада за будь-яких умов хоче позбутися найголовнішого свого конкурента через реанімовану справу 15 річної давнини Сергій Власенко, захисник Юлії Тимошенко

Дедалі активніше у зв’язку з новою справою порушується питання і російського фактору.

Політолог Вадим Карасьов переконаний, що однією з цілей справи проти Тимошенко є у будь-який спосіб домогтися перегляду газового контракту з Росією 2009 року і пошуку компромісу з Росією.

"Вважають, що стара справа послужила аргументом тиску на Тимошенко, коли вирішувалося питання ціни на газ 2009 року. Тимошенко організувала підписання контрактів 2009 року, маючи відношення до справи, яку розглядала Генпрокуратура Росії",- каже політолог.

Тим часом прес-секретар російського прем’єра Дмітрій Пєсков, як повідомляє газета "Коммерсантъ-Украина", сказав, що лист міноборони Росії від 10 червня з вимогою до уряду України погасити заборгованість ЄЕСУ, не мав на меті порушення кримінальної справи проти Тимошенко. За його словами, Міноборони лише стягувало борги.

Водночас колишній депутат Держдуми Росії Владімір Рижков в інтерв'ю bbc.ua сказав, що якщо Україна на "газових" переговорах з Росією використовуватиме "чинник Тимошенко", вона собі тільки зашкодить.

"Як показує життя, коли з Путіним говорять мовою ультиматумів, він сам переходить на мову ультиматумів, погроз і санкцій. Якщо Янукович хоче таким чином "вибити" щось від Москви, він робить помилку. Він отримає ще жорсткішу відповідь. Ми апріорі сподіваємося , що політики мають великий розум і талант. Але це не завжди так", - каже російський політик.