Француженка, викрадена в Кенії, померла в Сомалі

Копирайт изображения Reuters Image caption 66-річна Марі Дедьє потребувала ліків, без яких цілком могла померти в полоні. Франція висловила обурення

Француженка, викрадена в Кенії, як вважають сомалійськими бойовиками на початку місяця, померла в полоні. Про це повідомили представники уряду Франції.

Французькі дипломати кажуть, що дізналися про смерть 66-річної Марі Дедьє від посередників, за допомогою яких велися переговори про звільнення жінки.

Точний час та обставини смерті французької громадянки, яка тривалий час жила в Кенії, невідомі. Але за словами дипломатів, її погане здоров'я і той факт, що вона не приймала в полоні виписані їй ліки, роблять "трагічний кінець украй можливим".

Пані Дедьє була однією з чотирьох західних громадян, яких було викрадено на території Кенії, як підозрюють, бойовиками сомалійського угрупування Аль-Шабаб.

Хвиля викрадень західних громадян у Кенії почалася у вересні, коли на курорті Ківайю на березі моря зловмисники вбили британця Девіда Тебатта і захопили в полон його дружину Джудіт.

Згодом у таборі для біженців Дабааб у районі кенійсько-сомалійського кордону було викрадено двох громадянок Іспанії, які працювали в міжнародній службі допомоги.

Доля трьох жінок досі невідома.

Обурення Франції

Пані Дедьє, яка пересувалася в інвалідному візочку і потребувала ліків від хвороби серця та ракового захворювання, починаючи з 1990-х частину року жила в Кенії.

1 жовтня її викрали з вілли на острові Манда озброєні нападники.

Французькі офіційні особи кажуть, що Марі Дедьє морем перевезли до Сомалі, а ліки і візок хворої жінки залишили.

У заяві міністерство закордонних справ Франції висловлює "обурення цілковитою відсутністю людяності і жорстокістю, виказані викрадачами нашій співвітчизниці".

МЗС Франція вимагає притягти до відповідальності винуватців смерті Марі Дедьє.

Вояки Кенії

Провину за хвилю викрадень західних громадян у Кенії покладають на збройне ісламістське угрупування Аль-Шабаб, яке контролює південні і центральні райони Сомалі.

Однак та країна вже 20 років охоплена громадянською війною, збройні сутички між воєнізованими групами є поширеним явищем, тому невідомо, котре зі збройних угрупувань причетне до цих викрадень.

Кореспонденти кажуть, що угрупування Аль-Шабаб досі не захоплювало іноземців далеко від території під його контролем, а численні угрупування піратів, які базуються в Сомалі, зазвичай викрадають комерційні судна задля викупу.

У відповідь на викрадення іноземців Кенія ввела війська до Сомалі під приводом боротьби з бойовиками.

Угрупування Аль-Шабаб заперечує будь-яку причетність до викрадень іноземців і погрожує нападами на території Кенії, якщо кенійські війська не будуть виведені із Сомалі.